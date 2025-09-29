Xabi Alonso: «No sólo explico todo con la actitud, eso es simplista»

Xabi Alonso atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrenta en Almaty a Kairat y Real Madrid. Los blancos llegan a este encuentro muy tocados tras haber sido por goleados por el Atlético de Madrid el pasado sábado en el Metropolitano. Una derrota en Kazajistán pondría a los madridistas en una situación complicada.

«Mañana es Champions. No importa de dónde vengamos, solo queremos ganar y tener un buen inicio», comenzó. Sobre la reflexión del derbi, fue claro: «Creo que tanto en la victoria como en la derrota nos debe durar 24 horas la sensación. No solo fue actitud, fue ritmo, táctica, que hemos analizado… Tenemos que mejorar a nivel de soluciones para competir mejor y estamos en modo Champions».

«Todos los partidos me dicen cosas. Me gusta analizarlos y ver qué ha salido. Con los jugadores que tenemos, podemos optar por varias cosas según lo que necesitemos. Tenemos muchas opciones en el medio y en los extremos. El otro día no salió como esperábamos», explicó.

Sobre cómo se ha comportado el vestuario tras el derbi, dijo lo siguiente: «Es fundamental a la hora de construir un espíritu. A la hora de dar dos pasos hacia adelante, hay que dar dos para atrás. Hay que seguir defendiéndose como personalidad de equipo».

«Tienes que adaptarte. Hemos cambiado la hoja de ruta habitual. El más inteligente es el que se sabe adaptar mejor. Para mañana el partido es uno más y no es un impedimento», comentó sobre el viaje.

«No hay que quedarse solo con la actitud, sino también con razones futbolísticas, porque no estuvimos a nuestro mejor nivel. Llevamos 58 días. Duele, ha dolido, pero ya estamos en modo Champions», continuó hablando del derbi.

Sobre el equipo que sacará, no se quiso mojar: «Vamos a salir con once, y son once jugadores del Madrid. Será un equipo competitivo para jugar contra un equipo que debuta en Champions y que nos va a exigir un buen nivel».

«Jugar bien, presionar bien, defender bien, atacar bien… Con nuestra forma, con los que salgan, será un partido competido. El Kairat tiene buena organización y lleva buen impulso. Habrá que tomarlo en serio desde el principio», continuó el donostiarra.