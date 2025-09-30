El Real Madrid golea al Kairat para seguir de dulce en la Youth League

El Real Madrid goleó al Kairat Almaty (1-4) para seguir su camino invicto en la Youth League. Después de que los de Lerma ganasen con mucho mérito al Marsella en la primera jornada, el conjunto blanco tuvo un camino mucho más sencillo para sumar tres nuevos puntos que le colocan líder provisional en la clasificación general.

A pesar de la ausencia de Javi Navarro, que viajó con el primer equipo para el partido de Champions, apenas tuvo trabajo en la portería Illia Voloshyn. Desde el primer momento, el Kairat trató de defender en su propio campo. Un esquema que apenas le duró ocho minutos cuando el Madrid aprovechó una jugada ensayada desde el córner que Barros convirtió para abrir el marcador. Desde entonces, el conjunto madridista pasó por encima a su rival.

Diez minutos más tarde iba a llegar el segundo gol, de nuevo, en otro lanzamiento de esquina que convirtió esta vez Valdepeñas. El partido poco después cogió temperatura con un gran error de Roberto Martín tras cometer un penalti por golpear la cabeza de un rival tratando de despejar dentro del área. Sin embargo, el guardameta ucraniano acertó el lado del lanzamiento y evitó el gol en contra.

El Real Madrid siguió insistiendo hasta que en el minuto 38, cuando Martín se deshizo de su error con un misil que provocó el error del portero kazajo cuando trataba de blocar el balón, que finalmente entró en la portería. 3-0 en la primera parte sin apenas despeinarse y a menos revoluciones de lo que es capaz de hacer el equipo.

El Real Madrid se «pasea» en Almaty

En la segunda parte, el Kairat salió con ganas de dar una alegría a su afición. De hecho, antes de la hora de partido, marcó el gol del honor aprovechando un error de confianza de Voloshyn al confiarse con un balón que se le escapó de las manos. Fue entonces cuando el Real Madrid comenzó a rotar, conscientes de que el partido estaba con el colchón suficiente para dar minutos a los menos habituales.

De hecho, fue Jacobo Ortega (entró por Jaime Barroso) el que marcó el cuarto definitivo en el 77′ después de una gran jugada individual en la que recortó a un rival y la mandó al palo largo. Se le escapó el doblete después de fallar un penalti en la última jugada del partido, pero el 1-4 final demostró que el Real Madrid está muy sólido en esta Youth League. Seis puntos de seis y a pensar en la Juventus.