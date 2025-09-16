El Real Madrid saca su ADN para comenzar con victoria la Youth League

El Real Madrid ganó 3-2 al Olympique de Marsella en la primera jornada de la fase de liga de la UEFA Youth League. Los blancos tuvieron que empatar el encuentro en dos ocasiones antes de llevarse la victoria gracias a un gol de Jaime Barroso, de penalti en el minuto 88’. Previamente, un gol en propia puerta y una diana de Roberto Martín habían mantenido con vida al Juvenil A madridista.

El Real Madrid dominó los primeros 45 minutos en el estadio Alfredo Di Stéfano. Aunque fueron de más a menos en el primer acto, los hombres de Julián López de Lerma llevaron la iniciativa y generaron ocasiones suficientes para adelantarse, pero no lograron concretar. Con el paso de los minutos, el conjunto francés se estiró y obligó a Javi Navarro a intervenir en varias acciones de peligro.

Justo antes del descanso, Adrián Pérez dispuso de un mano a mano con el portero del Marsella que no pudo aprovechar, en parte por un claro agarrón dentro del área que el árbitro no sancionó. En la acción posterior, Valero asistió a Mmadi, que no perdonó y puso en ventaja a los visitantes. Un castigo excesivo para un Real Madrid que había sido mejor.

Remontada madridista

En la reanudación, los blancos salieron decididos a empatar y lo lograron con fortuna: Gianni Calisto introdujo el balón en su propia portería. Sin embargo, cuando parecía que el Madrid podía remontar, una contra volvió a castigarles y de nuevo Mmadi adelantó al Marsella.

El golpe fue duro, pero el ADN del Real Madrid no entiende de rendirse. Los de López de Lerma buscaron el empate con insistencia. Primero lo consiguieron, aunque el tanto fue anulado. Poco después, Roberto Martín sí logró el 2-2. Con el empate, los blancos querían más y lo encontraron desde los once metros: el colegiado señaló penalti por mano y Jaime Barroso transformó la pena máxima para dar los tres puntos a los madridistas.