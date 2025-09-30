Champions League: Kairat Almaty-Real Madrid

Así queda la clasificación de la Champions tras la victoria del Real Madrid contra el Kairat Almaty

El equipo blanco escaló a la primera posición tras su victoria por 0-3 en Kazajistán

Aún tienen que jugarse otros 16 partidos en esta segunda jornada

Vinicius, Güler y Mbappé.

El Real Madrid se ha colocado en la primera posición de la clasificación de la Champions tras su victoria contra el Kairat Almaty en Kazajistán por 0-5. Los tres goles de Kylian Mbappé, que ya lleva cinco en dos partidos, y los dos de Eduardo Camavinga y Brahim Díaz catapultan a los blancos hacia el liderato provisionalmente, aunque aún quedan por jugarse 16 encuentros de la segunda jornada. Los locales caen a la última plaza.

Los goles cuentan más que nunca desde el cambio de formato y el Real Madrid ya es líder con seis puntos, seis tantos a favor y uno en contra. En el otro partido de las 18:45 horas, Atalanta y Brujas empataron (1-1). Tzolis adelantó a los belgas y Samardzic logró igualar de penalti. Este martes también juega el Atlético frente al Eintracht de Frankfurt en el Metropolitano.

Clasificación de la Champions con el Real Madrid líder

  1. Real Madrid: 6 puntos
  2. Brujas: 4
  3. Eintracht de Frankfurt: 3
  4. PSG: 3
  5. Sporting de Portugal: 3
  6. Unión Saint-Gilloise: 3
  7. Bayern de Múnich: 3
  8. Arsenal: 3
  9. Inter de Milán: 3
  10. Manchester City: 3
  11. Qarabag: 3
  12. Liverpool: 3
  13. Barcelona: 3
  14. Tottenham: 3
  15. Borussia Dortmund: 1
  16. Juventus: 1
  17. Bayer Leverkusen: 1
  18. Bodo Glimt: 1
  19. Copenhague: 1
  20. Slavia de Praga: 1
  21. Olympiacos: 1
  22. Pafos: 1
  23. Atalanta: 1
  24. Atlético: 0
  25. Benfica: 0
  26. Olympique de Marsella: 0
  27. Newcastle: 0
  28. Villarreal: 0
  29. Chelsea: 0
  30. PSV: 0
  31. Ajax: 0
  32. Athletic: 0
  33. Nápoles: 0
  34. Mónaco: 0
  35. Galatasaray: 0
  36. Kairat Almaty: 0

