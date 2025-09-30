Champions League: Kairat Almaty-Real Madrid

El Almaty engaña a Marco Guida con un piscinazo y el VAR anula un penalti de Ceballos

El árbitro italiano se equivocó al pitar pena máxima a favor de los kazajos

Gromyko se la coló al árbitro

Sigue el partido en directo con nosotros

penalti Ceballos

El Kairat Almaty engañó al árbitro de su partido de Champions del Real Madrid con un piscinazo en el área de su jugador Gromyko que fue señalado como pena máxima a favor de los kazajos. Marco Guida fue avisado por el VAR tras pitar el penalti por un supuesto derribo de Dani Ceballos que no existió y el italiano rectificó su decisión después de revisar la jugada en la pantalla.

El Real Madrid iba ganando 0-2 cuando el árbitro quiso meter emoción al encuentro pitando un penalti de Ceballos inexistente. El centrocampista ni tocó a Gromyko, que exageró tirándose al césped y haciendo gestos de dolor en el pie. Pero finalmente Marco Guida acudió al VAR, entró en razón y anuló el lanzamiento desde los 11 metros.

Kylian Mbappé marcó los tres goles del equipo blanco en Almaty. El primero, precisamente, de penalti por una falta clara del portero kazajo a Franco Mastantuono, el segundo con una picadita a asistencia de Thibaut Courtois en un despeje y el tercero vino de una gran jugada de Rodrygo Goes y pase de Arda Güler.

