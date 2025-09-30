El Kairat Almaty engañó al árbitro de su partido de Champions del Real Madrid con un piscinazo en el área de su jugador Gromyko que fue señalado como pena máxima a favor de los kazajos. Marco Guida fue avisado por el VAR tras pitar el penalti por un supuesto derribo de Dani Ceballos que no existió y el italiano rectificó su decisión después de revisar la jugada en la pantalla.

El Real Madrid iba ganando 0-2 cuando el árbitro quiso meter emoción al encuentro pitando un penalti de Ceballos inexistente. El centrocampista ni tocó a Gromyko, que exageró tirándose al césped y haciendo gestos de dolor en el pie. Pero finalmente Marco Guida acudió al VAR, entró en razón y anuló el lanzamiento desde los 11 metros.

Kylian Mbappé marcó los tres goles del equipo blanco en Almaty. El primero, precisamente, de penalti por una falta clara del portero kazajo a Franco Mastantuono, el segundo con una picadita a asistencia de Thibaut Courtois en un despeje y el tercero vino de una gran jugada de Rodrygo Goes y pase de Arda Güler.