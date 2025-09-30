Kylian Mbappé anotó su primer hat-trick de la temporada en la segunda jornada de la Champions League con tres goles de muy diferente factura. El primero vino por medio de convertir el tercer penalti en esta Champions en el minuto 25 de partido. Franco Mastantuono generó la ocasión al ser derribado por el portero del equipo kazajo, Kalmurza, y el árbitro señaló directamente la pena máxima. Cuando ya había tocado un balón que se marchaba fuera, el guardameta le derribo con sus manos y pudo hacerle mucho daño.

Mbappé no lo desaprovechó y volvió a ver puerta desde los 11 metros. Su tercer gol en Champions, todos de penalti. El francés no se puso nervioso y la clavó al palo derecho con un gran disparo. El Real Madrid, que no estaba haciendo una primera parte brillante, encontró el camino a la victoria con la pena máxima provocada por Mastantuono y el tanto del ’10’ acto seguido.

En la segunda parte, Mbappé hizo el 0-2 en el 52′ con un gran gol a asistencia del portero madridista, Thibaut Courtois. El belga se quitó un balón peligroso de encima tras un pase arriesgado de Fran García y su despeje fue a parar al francés, que venía lanzado en carrera. Se la picó al portero y para dentro. Tuvo el tercero poco después, pero un fallo incomprensible en solitario le impidió hacer el hat-trick.

El Gallo se recompondría antes de que el partido entrase en el último cuarto de hora finalizando una jugada coral en la que participaron Rodrygo con un gran eslalón, Güler haciendo una dejada con la espuela y Mbappé finalizando con un zapatazo desde la frontal del área. El francés anotó uno de los goles más bellos desde que viste la camiseta del Real Madrid.