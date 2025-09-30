Por qué no juega Fede Valverde contra el Almaty

La ausencia de Fede Valverde en la alineación del Real Madrid para enfrentarse al Kairat Almaty es la gran novedad en el once de Xabi Alonso. El uruguayo, acostumbrado a jugar todos los partidos, no será de la partida en el de este martes a las 18:45 horas en la segunda jornada de Champions. Apuntaba al lateral derecho tras la lesión de Dani Carvajal y por supuesto al centro del campo, pero finalmente ni una ni otra.

Xabi Alonso sale con Raúl Asencio en el costado derecho y Dani Ceballos como volante junto a Arda Güler con Aurélien Tchouaméni de pivote. Valverde ya fue suplente contra la Real Sociedad en la jornada 4 de Liga y esta es su segunda suplencia en los nueve encuentros que llevamos de temporada. Su vuelta a la banda diestra había sido uno de los temas más comentados tras el derbi, aunque de momento se aplaza.

Asencio jugó de lateral tras la lesión de Carvajal en el Metropolitano y es una demarcación a la que se viene acostumbrando en las últimas semanas. Trent Alexander-Arnold se lesionó en el estreno en Champions contra el Olympique de Marsella y tampoco estará este martes en Almaty. Los dos jugadores de esa posición apuran para llegar al Clásico del próximo 26 de octubre.

Valverde comentó su opinión sobre jugar en el costado, una demarcación en la que ya le puso Carlo Ancelotti en los duelos importantes de la pasada temporada por delante de Lucas Vázquez durante la lesión de Carvajal y a la que podría regresar el próximo sábado frente al Villarreal de la mano de Xabi Alonso.

Valverde y el lateral derecho

«Uno siempre escucha y ve críticas. No nací para jugar de lateral, no crecí aprendiendo en esa posición y fue una emergencia. Hacerlo bien me llenó de orgullo, pero tengo la duda de si fue algo de suerte. Me sentí muy cómodo en esos partidos. Hemos ganado mucho jugando en banda. Siempre intento estar a disposición y aprender una nueva posición. Siempre intento dar lo mejor de mí», dijo en la rueda de prensa previa al partido de este martes.

«Nunca me negué a jugar en otro sitio. Siempre dije que iba a dar lo mejor de mí donde me toque jugar. Siempre que eres titular tienes que abrazarlo como si fuera la última. Nunca me negué a jugar de lateral. Es un privilegio para mí jugar con el Real Madrid. Yo lo dejo claro por mi parte. Se lo podéis preguntar a otros. Siempre voy a morir por mis compañeros y por el Real Madrid», añadió.

Un día después, el uruguayo se cae del once por decisión técnica de Xabi Alonso, aunque no llegó a completar el calentamiento, por lo que habrá que estar pendientes. La alineación del tolosarra es la compuesta por Thibaut Courtois en portería, Asencio, Dean Huijsen, David Alaba y Fran García en defensa, Tchouaméni, Güler y Ceballos en el medio y Vinicius, Kylian Mbappé y Franco Mastantuono arriba.