Valverde: «Nunca me he negado a jugar de lateral»

Valverde fue el jugador del Real Madrid encargado de atender a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrenta al Kairat Almaty con los blancos en la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions. Los madridistas vienen tocados tras haber perdido el derbi por 5-2 el pasado sábado en el Metropolitano.

«En lo futbolístico hay que cambiar lo que pasó el otro día. Hay que salir con actitud e intentar ganar. Hay que tomarse una pequeña revancha. El recibimiento en Kazajistán ha sido una locura», comenzó el segundo capitán madridista.

Sobre los errores, fue claro: «Han sido dos días muy jodidos. Hemos hablado mucho, hemos tenido conversaciones que, desde que he estado aquí, han pasado muy pocas veces. Hemos hecho mucho hincapié en la actitud dentro del campo. También hemos hablado con Xabi, con el cuerpo técnico, y mañana es el primer día para cambiar eso».

«Llevamos muchos partidos, pero también poco tiempo con Xabi. Hay que dar lo mejor de cada uno para que eso se resuelva lo antes posible. Hemos tenido dos derrotas con Xabi y han sido muy duras. Son cosas que son parte del fútbol, pero, como jugadores del Real Madrid, tenemos que intentar que no ocurran», añadió.

También habló de su posición: «Estoy frustrado. Soy consciente de cómo estoy jugando y sé cuándo las cosas no salen. El jugador de fútbol es el primero en darse cuenta. Había empezado bien con este nuevo proyecto, pero en estos siete partidos me ha costado mucho más. Seguiré trabajando y, como uno de los capitanes, seguiré dando la cara para tratar de cambiar. Siempre fue así y seguirá siendo».

Por otro lado, habló de la opción de jugar como lateral derecho: «Uno siempre escucha y ve críticas. No nací para jugar de lateral, no crecí aprendiendo en esa posición y fue una emergencia. Hacerlo bien me llenó de orgullo, pero tengo la duda de si fue algo de suerte. Me sentí muy cómodo en esos partidos. Hemos ganado mucho jugando en banda. Siempre intento estar a disposición y aprender una nueva posición. Siempre intento dar lo mejor de mí».

«Nunca me negué a jugar en otro sitio. Siempre dije que iba a dar lo mejor de mí donde me toque jugar. Siempre que eres titular tienes que abrazarlo como si fuera la última. Nunca me negué a jugar de lateral. Es un privilegio para mí jugar con el Real Madrid. Yo lo dejo claro por mi parte. Se lo podéis preguntar a otros. Siempre voy a morir por mis compañeros y por el Real Madrid».

«Son partidos en los que no hace falta gritar en alto para motivarse. Son cosas que no deben ocurrir aquí. Podemos fallar en muchas cosas, pero la actitud no se negocia y es lo primero para mostrar que queremos ganar el partido. Mostramos que el empate nos servía y no es así, debemos cambiarlo, empezando por mañana. Intentar agruparnos lo antes posible», finalizó.