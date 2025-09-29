Luis Mata, jugador del Kairat: «Enfrentarse al Real Madrid en la Champions es un sueño hecho realidad»

El Real Madrid llega por primera vez en su historia Kazajistán y lo hace para enfrentarse al sorprendente Kairat Almaty en la segunda jornada de la fase liga de la Champions. El choque, que ha generado una expectación enorme en el país kazajo, será también un momento muy especial para Luis Mata (Oporto, 1997). El futbolista portugués atiende a OKDIARIO en la previa de un encuentro para la historia, ya que analiza la experiencia de enfrentarse al club más laureado de Europa.

Luis Mata, formado en la cantera del Oporto, pasó por el fútbol español cuando militó en el Cartagena. Ahora, es el lateral izquierdo de un Kairat Almaty que aspira a dar la campanada contra un Real Madrid que llega a este encuentro tocado tras ser goleado en el derbi frente al Atlético de Madrid.

Pregunta. ¿Cómo ha vivido el saber que se enfrenta al Real Madrid?

Respuesta. Fue una experiencia increíble, el tipo de partido con el que uno sueña cuando empieza a jugar al fútbol. Enfrentarme a un club con tanta historia me hizo sentir orgullo y motivación.

P. ¿Le ha cambiado la vida desde que supo que iba a jugar contra el Real Madrid?

R. No me ha cambiado la vida, pero desde el momento en que lo supe sentí una energía diferente y una gran responsabilidad, porque oportunidades como esta no se presentan a menudo.

P. ¿Qué significa para usted jugar contra el Real Madrid?

R. Significa mucho. Es uno de los clubes más grandes del mundo, el que más títulos tiene en la Champions. Para mí es un honor medirme a jugadores de tanta calidad. Refleja hasta dónde he llegado en mi carrera.

P. ¿Qué se encontrará el Real Madrid en Almaty?

R. Encontrará una ciudad que ama el fútbol, un estadio lleno de pasión y un equipo que no tiene miedo de luchar. Sabemos del desafío, pero también sabemos cómo ponerles las cosas difíciles.

P. Es la primera vez que el Real Madrid visita Kazajistán y lo hace para enfrentarse a ustedes. ¿Es un orgullo?

R. Sí, es un orgullo enorme para mí personalmente y para el Kairat. También es muy especial para Kazajistán recibir por primera vez a un club como el Real Madrid. Es historia para todos nosotros.

P. ¿Cómo describiría usted al Kairat Almaty?

R. Tenemos una plantilla fuerte, una estructura muy buena y aficionados que siempre están detrás de nosotros. Paso a paso queremos demostrar en Europa que pertenecemos a esta competición.

P. ¿Qué significa para usted disputar la Champions?

R. Es un sueño hecho realidad. Todo jugador quiere formar parte de esta competición y para mí es como una recompensa por todo el trabajo y los sacrificios. Es el nivel más alto del fútbol de clubes.

P. ¿Qué supondría para usted ganar al Real Madrid?

R. Sería uno de los mejores momentos de mi vida, algo inolvidable para el equipo, el club y nuestra afición.

P. Si pudiera eliminar a un jugador del Real Madrid para no enfrentarse a él, ¿a quién elegiría?

R. A ninguno, porque quiero jugar contra todos los mejores jugadores que tienen.