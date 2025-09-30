El Real Madrid cumplió con el trámite en Almaty. No brilló, aunque terminase con una engañosa goleada, pero sumó tres puntos que valen oro para aliviar, aunque sea mínimamente, la herida abierta tras el derbi del Metropolitano. Los de Xabi Alonso siguen tambaleándose, sin ofrecer señales claras de recuperación, pero encontraron en Mbappé un refugio seguro: el francés está varios escalones por encima del resto de sus compañeros.

El equipo blanco llegó a Kazajistán tocado anímicamente y con dudas futbolísticas tras lo sucedido el pasado sábado en el Metropolitno, pero la victoria contra el Kairat al menos aporta un respiro antes del exigente duelo contra el Villarreal del próximo sábado. Con Mbappé todo es mucho más sencillo, aunque a Xabi le crece otro problema en la figura de Valverde.

Hat-trick y liderazgo indiscutible

Mbappé volvió a demostrar por qué es el jugador más determinante del Real Madrid. Marcó de penalti su undécimo gol de la temporada, el tercero en Champions tras los dos que transformó frente al Marsella. En la segunda mitad, firmó el duodécimo al aprovechar un pase perfecto de Courtois que lo dejó mano a mano con el portero kazajo. Y cerró su exhibición con un zapatazo desde la frontal para redondear su hat-trick y alcanzar los 13 tantos en apenas semanas de competición.

Con cada partido, el francés no sólo suma goles: suma razones para que nadie dude de que es el líder absoluto de este Madrid que, de momento, vive de sus destellos. El galo se marchó a descansar antes del final al ser cambiado por Gonzalo. El sábado tiene otra batalla en el Bernabéu contra el Villarreal

El enfado de Valverde

Más allá de la victoria, la noche en Almaty dejó otro titular: el caso Valverde. El uruguayo iba a ser titular, pero a última hora Xabi Alonso cambió de plan y apostó por Ceballos. Desde ese momento, Valverde se mostró visiblemente molesto. No calentó junto al resto de suplentes, se quedó apartado en el banquillo y, cuando le tocó entrar en calor en la segunda parte, lo hizo a desgana, con gesto serio y pasos lentos.

Finalmente, volvió a sentarse sin llegar a entrar en el campo. Una actitud que no pasó desapercibida y que abre interrogantes sobre su relación con el técnico y su rol en el equipo.

Las notas del Real Madrid