La charla entre De la Fuente y Merino que decidió el España-Portugal

La victoria de España ante Portugal sigue dejando historias desconocidas. No sólo fue una exhibición táctica de Luis de la Fuente o una tarde para el recuerdo de Mikel Merino. También hubo una conversación en la banda que terminó siendo decisiva para el desenlace del partido. En los minutos finales, seleccionador y futbolista intercambiaron impresiones sobre cómo atacar los últimos compases del encuentro y de ese diálogo nació una decisión que acabaría llevando a España a los cuartos de final del Mundial.

Con el partido acercándose al minuto 90, Mikel Oyarzabal estaba completamente exhausto. El delantero llevaba todo el encuentro peleando con Rúben Dias y Renato Veiga, presionando la salida de balón de Portugal y desgastando sin descanso a la defensa lusa. Todo hacía indicar que llegaría el momento de sustituirle. Sin embargo, durante esa conversación en la banda, Merino trasladó a Luis de la Fuente que mantener unos minutos más al delantero podía resultar decisivo.

El razonamiento era puramente futbolístico. El centrocampista entendía que el enorme trabajo de Oyarzabal estaba empezando a abrir espacios en la zaga portuguesa. Los centrales estaban completamente pendientes de él y eso podía generar el escenario perfecto para que los jugadores que acababan de entrar con piernas frescas encontraran los huecos necesarios. Ferran Torres y el propio Merino serían los principales beneficiados si Oyarzabal seguía fijando a la defensa unos minutos más.

Luis de la Fuente compartió ese análisis y decidió mantener al delantero sobre el terreno de juego. Apenas unos instantes después llegó la jugada que cambió el partido. Tras una rápida reanudación de Merino después de recibir una falta, el balón pasó por Fabián Ruiz y Rodri hasta llegar a Ferran Torres. El valenciano recibió con espacio, filtró un pase perfecto al desmarque del navarro y Merino definió ante Diogo Costa para marcar el gol que metía a España en los cuartos de final del Mundial.

El trabajo de Oyarzabal

La acción también sirvió para poner en valor el enorme trabajo de Mikel Oyarzabal. Aunque el protagonismo se lo llevó el autor del tanto, el delantero fue fundamental durante toda la noche. Fijó constantemente a los centrales portugueses, encabezó la presión de España y firmó un desgaste físico espectacular que terminó siendo clave para abrir los espacios que aprovecharon Ferran y Merino en la jugada decisiva.

Sólo entonces llegó el relevo. Con el gol ya en el marcador y el trabajo hecho, Oyarzabal dejó su sitio a Borja Iglesias. Había vaciado el depósito y cumplido una misión que nació de una conversación entre el banquillo y uno de los protagonistas de la noche. Un detalle más que demuestra que esta España no sólo gana por el talento de sus futbolistas, sino también por la conexión absoluta que existe entre Luis de la Fuente y su vestuario.