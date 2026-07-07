La intrahistoria del gol de Merino: la fe de De la Fuente, dos días de dudas y San Fermín

Mikel Merino escribió una de esas historias que sólo regala el fútbol. El centrocampista del Arsenal salió desde el banquillo para marcar en el minuto 91 el gol que metió a España en los cuartos de final del Mundial, eliminó a Portugal y desató la locura en Dallas. Pero detrás de ese tanto hay cinco meses de sufrimiento, una lesión que llegó a hacerle pensar que se quedaba sin Mundial y una promesa que Luis de la Fuente cumplió hasta el final. El desenlace, además, no podía ser más simbólico: un navarro clasificando a España el mismo día en el que Pamplona daba comienzo a sus Sanfermines.

Todo comenzó el pasado 25 de enero. Merino sufrió una grave fractura por estrés en el pie derecho tras un partido de la Premier League entre el Arsenal y el Manchester United. El diagnóstico fue demoledor. En febrero pasó por el quirófano y arrancó una recuperación que se alargó durante más de cuatro meses. El Mundial quedó inmediatamente en el aire y, por primera vez en mucho tiempo, el centrocampista vio peligrar uno de los grandes sueños de su carrera.

Así lo reconoció el propio futbolista en una entrevista concedida a OKDIARIO. «Los dos o tres primeros días fueron muy complicados», admitió Merino, que llegó a pensar seriamente que no podría estar en Estados Unidos. Sin embargo, aquella incertidumbre inicial pronto dio paso a una obsesión: recuperarse a tiempo para volver a vestir la camiseta de España. Toda su energía se centró desde ese momento en regresar antes de que Luis de la Fuente tuviera que dar la lista definitiva.

Y ahí apareció una figura decisiva. El seleccionador fue el primero en telefonearle nada más conocer el alcance de la lesión. No sólo quiso interesarse por el estado físico del futbolista, sino también por cómo estaban viviendo él y su mujer un momento tan delicado. Pero, sobre todo, le lanzó un mensaje que acabaría marcando toda la recuperación: si conseguía recuperarse, tendría un sitio reservado en el Mundial.

Aquellas palabras fueron mucho más que un gesto. Durante los meses de baja, De la Fuente mantuvo un contacto constante con el futbolista, pendiente de su evolución y transmitiéndole siempre la misma confianza. Nunca dudó de él. De hecho, después del partido ante Portugal, el propio seleccionador volvió a recordarlo en rueda de prensa con una frase que resume perfectamente esa relación de confianza. «Si hubiera hecho falta, habría ido a recoger a Mikel a su casa en brazos», aseguró.

Esa fe encontró su recompensa en Dallas. Con el partido encaminándose hacia la prórroga, Luis de la Fuente decidió introducir a Merino en el minuto 85 para actuar por detrás del delantero. Apenas seis minutos después, la apuesta resultó decisiva. Ferran Torres filtró un pase perfecto al espacio y el navarro definió con la tranquilidad de los grandes delanteros para batir a Diogo Costa y desatar la locura de toda España.

San Fermín, presente en la celebración

La celebración fue tan especial como el propio gol. Nada más certificar la clasificación, Merino gritó un sentido «¡Viva San Fermín!». No era una casualidad. El tanto llegó el 6 de julio, el mismo día en el que Pamplona celebra el tradicional Chupinazo que da inicio a las fiestas más internacionales de Navarra. Un navarro clasificaba a España para los cuartos de final del Mundial justo cuando su ciudad comenzaba nueve días de fiesta.

Hay goles que valen una clasificación y otros que terminan convirtiéndose en historia. El de Mikel Merino reúne ambas cosas. Porque detrás de ese remate en Dallas hay un quirófano, meses de rehabilitación, dos días de miedo en los que pensó que el Mundial se escapaba, la confianza inquebrantable de Luis de la Fuente y un destino que quiso que todo acabara con un pamplonés celebrando un gol eterno el mismo día de San Fermín.