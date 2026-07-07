La Selección engancha a España… y conquista Cataluña

La Selección española no sólo está enamorando en Estados Unidos, donde claramente es el equipo no sudamericano más querido. También está enganchando a todo un país. El triunfo agónico frente a Portugal, resuelto con el gol de Mikel Merino en el minuto 91, paralizó España y dejó unos datos de audiencia absolutamente extraordinarios. El combinado de Luis de la Fuente reunió a 12.381.000 espectadores de media y firmó un espectacular 75,3% de cuota de pantalla, una cifra al alcance únicamente de los grandes acontecimientos deportivos. Pero hubo un dato que llamó especialmente la atención: el enorme seguimiento que tuvo el encuentro en Cataluña.

El España-Portugal también fue un auténtico fenómeno televisivo en territorio catalán. La retransmisión congregó a 1.827.000 espectadores entre La 1 y la desconexión de La 2 para Cataluña, confirmando que la Selección sigue uniendo a millones de aficionados independientemente del lugar del país. La mayor parte de la audiencia llegó a través de La 1, con 1.508.000 espectadores, mientras que otros 319.000 siguieron el encuentro por la emisión específica para Cataluña. En una comunidad donde históricamente cada dato relacionado con la Selección se analiza al detalle, las cifras reflejan un respaldo masivo.

Un país ilusionado

A nivel nacional, el dominio fue absoluto. La 1 volvió a convertirse en la gran referencia con 10.694.000 espectadores, mientras que DAZN demostró el crecimiento del consumo digital al reunir 776.000 aficionados pese a emitirse el encuentro en abierto. Teledeporte también aportó 605.000 espectadores, confirmando el enorme interés que despertó una eliminatoria que enfrentaba a dos de las grandes favoritas para conquistar el Mundial.

La tensión del encuentro fue aumentando conforme avanzaban los minutos y eso también quedó reflejado en las audiencias. El denominado minuto de oro llegó a las 23:01 horas, justo en el tramo final del choque, cuando 12.521.000 espectadores estaban pendientes de la televisión. Fue el momento en el que millones de españoles seguían con el corazón en un puño esperando un desenlace que terminó llegando con el tanto salvador de Mikel Merino.

Los datos reflejan mucho más que un éxito televisivo. Demuestran que esta Selección ha vuelto a conectar con la gente. El equipo de Luis de la Fuente ilusiona, engancha y moviliza al país como hacía tiempo que no ocurría. Casi ocho de cada diez personas que tenían la televisión encendida estaban viendo el España-Portugal, un porcentaje reservado únicamente para las grandes noches del deporte español.

España ya está en los cuartos de final del Mundial y, mientras sigue soñando con bordarse la segunda estrella, también continúa ganando una batalla igual de importante: la del cariño de la afición. Porque el equipo no sólo conquista rivales sobre el césped. También está conquistando hogares en toda España. Incluso en Cataluña, donde los datos de audiencia volvieron a demostrar que cuando juega la Selección, el país entero se detiene.