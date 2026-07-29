Por qué deberías empezar ya a tomar el fotoprotector oral: «Los beneficios llegan a las dos semanas»

Hay dos pilares que debes tener en cuenta si quieres que el sol no te fastidie las vacaciones: la protección y la prevención. La primera la tienes clara y es utilizar protector solar, replicarlo a las horas indicadas y elegir el formato que más te guste: en stick, spray, crema… Entonces, ¿qué hay de la prevención? Este es un paso que deberías empezar a introducir desde ahora si quieres que tu piel no sufra las consecuencias de las largas tardes bajo el sol. Y esta prevención viene en su mayoría dada por el fotoprotector oral, también conocido como las pastillas para el sol.

Son efectivas y hacen que la piel esté más protegida frente al daño, la oxidación celular o la inflamación de estar largas horas expuestos a la radiación solar. Pero hay ciertos mitos y ciertos apuntes que hacen falta tener en cuenta. Factores como cuándo hay que empezar a tomarlas o su acción conjunta junto a los fotoprotectores tópicos, cuyo conocimiento es de crucial importancia para su efectividad.

Cómo utilizar el fotoprotector solar oral

Lo primero que debes saber para entender el uso de un fotoprotector oral es que los tiempos de aplicación-ingesta, en este caso, no son, ni de lejos, los mismos que los de la protección tópica. M. Paz Pellús García, Scientific Advisor en Luxmetique, destaca que «los suplementos solares orales no funcionan como un fotoprotector tópico que se aplica justo antes de salir: necesitan tiempo para acumularse y activar los mecanismos de defensa celular».

Ellos cuentan con la H2SUN Formula, y subraya que este tipo de suplementos deben empezar a tomarse, al menos, dos semanas antes de la temporada de mayor exposición solar, aunque lo ideal es mantenerlo todo el año. «Los primeros beneficios son detectables a partir de las 2 semanas, y el efecto fotoprotector completo, se alcanza entre las 8 y 12 semanas de uso continuado». Por eso lo ideal es empezar a tomarlo al menos dos semanas antes de la temporada de mayor exposición solar.

Dentro de tu rutina

Ahora que viene el verano, es normal incidir en la necesidad de protegerse más del sol, pero eso no quiere decir que la prevención contra la radiación solar deba ser algo puntual. M. Paz Pellús indica que, al igual que la crema solar se ha impuesto como un paso más de la rutina facial, la fotoprotección oral debe tomarse «todo el año, y es la forma más coherente».

La radiación UV no desaparece en invierno, añade: «Sigue presente en días nublados, en interiores a través de las ventanas y se acumula de forma crónica». Además, mantener una ingesta recurrente va a permitir que se mantengan «los niveles de antioxidantes de forma continua; es precisamente lo que permite a los fotoprotectores orales actuar frente al eritema agudo, frente al fotoenvejecimiento y el daño oxidativo acumulado».

¿Puede sustituir al protector solar?

Pese a que se llame fotoprotector solar o pastillas para el sol, lo cierto es que este tipo de suplementación no actúa como una barrera frente al sol, sino que ayuda a la piel a defenderse del daño oxidativo y de la inflamación provocados por la radiación ultravioleta. Desde el equipo de la firma cosmética Agrado Sun Care subrayan que «la fotoprotección oral puede aportar un apoyo complementario, pero nunca debe sustituir el uso de un protector solar tópico», ya que es la que actúa directamente sobre la superficie cutánea ayudando a prevenir las quemaduras y los daños causados por los rayos UV.

Los fotoprotectores orales no crean una barrera física frente a la radiación UV ni ofrecen un factor de protección solar equivalente al de una crema. La clave está en entender el fotoprotector oral «como un refuerzo dentro de una estrategia global de cuidado de la piel que incluya una correcta aplicación y reaplicación del protector solar, además de otros hábitos responsables como buscar la sombra en las horas centrales del día, utilizar accesorios de protección o mantener una adecuada hidratación», subrayan desde la firma.