Pharmamar eleva sus ingresos en el primer semestre del año un 18%, hasta 85,1 millones de euros

La farmacéutica PharmaMar ha elevado sus ingresos recurrentes un 18% durante el primer semestre del año, hasta alcanzar los 85,1 millones de euros, pese a que aún no se había iniciado la venta comercial de Zepzelca (lurbinectedina) en Europa, según ha comunicado la compañía este miércoles a la CNMV.

A 30 de junio de 2026, la facturación neta aumentó un 1,3%, hasta 46,4 millones de euros, impulsadas por lurbinectedina en Europa, donde los ingresos por uso compasivo, principalmente en Francia, crecieron un 39,5%, hasta 21,6 millones de euros, mientras que las ventas de materia prima a socios de lurbinectedina y yondelis (trabectedina) avanzaron un 16,2%, hasta 15,9 millones de euros.

El saldo de caja y equivalentes aumentó en 1,7 millones de euros en la primera mitad del año, hasta 169,5 millones de euros, mientras que la deuda financiera total se redujo en 3,5 millones de euros, hasta 43 millones de euros, lo que elevó la posición de caja neta en 5,2 millones de euros, hasta 126,4 millones de euros.

Pharmamar ha obtenido un beneficio neto de 573.000 euros en los primeros seis meses de 2026, cifra un 97% inferior a los 19,4 millones de euros que se anotó en el mismo periodo del ejercicio anterior.

La empresa ha explicado que la comparación entre periodos debe tener en cuenta que el beneficio a junio de 2025 incluía 35 millones de euros correspondientes a ingresos no recurrentes y subvenciones.

PharmaMar cerró el primer semestre de 2026 con un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 3,6 millones de euros, frente a los 25,1 millones registrados en el mismo periodo del ejercicio anterior, diferencia que se explica por el ingreso de la licencia de lurbinectedina para Japón y la contabilización de 14,7 millones de euros de la subvención concedida a Sylentis en el marco del programa europeo ‘IPCEI’, que tuvieron lugar en 2025.