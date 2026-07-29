Sacyr obtuvo un beneficio neto de 78 millones de euros en los primeros seis meses de 2026, lo que supone un incremento del 157% respecto al mismo periodo del año anterior, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El flujo de caja operativo, que es el mejor indicador de la evolución del negocio en una concesionaria como Sacyr, se impulsó un 18%, hasta los 631 millones de euros, mientras que la caja neta disponible para invertir en nuevos proyectos asciende a 1.920 millones de euros.

Paralelamente, la cifra de negocios avanzó un 9%, hasta los 2.437 millones de euros, y el resultado bruto de explotación (Ebitda) fue de 708 millones de euros, también un 9% superior al registrado hace un año, con un margen global en el grupo del 29,1%. El 91,1% del Ebitda proviene de sus propias concesiones.

Esta división concesional aumentó un 20% sus ingresos, hasta los 977 millones de euros, y su Ebitda fue de 402 millones de euros, un 15% más, con un margen de rentabilidad del 62,6%, superior al 61,3% del año pasado.

La cartera de concesiones alcanzó a cierre de junio un valor de 4.601 millones de euros, tras dispararse un 16%, sin contar las desinversiones acometidas. El objetivo de la compañía es que este valor llegue a 5.100 millones en 2027 y a un rango entre 9.000 y 10.000 millones de euros en 2033.

«Este aumento del 30% en dos años se debe a varios factores: el paso del tiempo, que impulsa el valor de los activos; la gestión operativa de las concesiones; la resiliencia del porfolio, y los nuevos activos adjudicados», explica la compañía.

Area de infraestructuras

En el área de Ingeniería e Infraestructuras, las ventas crecieron un 10%, hasta los 1.584 millones de euros, y el Ebitda otro 4%, hasta los 270 millones de euros, con un margen del 5%, frente al 4,8% de 2025. La cartera de esta división avanzó un 4%, hasta los 13.019 millones de euros.

Por su parte, Sacyr Agua ingresó 185 millones de euros, un 33% más; obtuvo un Ebitda de 35 millones de euros, un 8% superior; y cosechó un margen de rentabilidad del 23,3%, un décima por encima del año pasado. La cartera de Agua asciende a 8.200 millones de euros, tras crecer un 18%.

La compañía también señala en sus cuentas semestrales que ya ha presentado oferta para dos de las principales autopistas estadounidenses actualmente en liza: la I-24 en Tennessee y la I-285 en Georgia.

En cuanto a la deuda neta, ascendía a cierre del periodo a 6.788 millones de euros, un 6,7% más que en diciembre del año pasado, principalmente por las inversiones netas de 691 millones de euros. Eliminando el pasivo vinculado a sus proyectos, la deuda neta con recurso bajó un 8,6%, hasta los 264 millones de euros, respecto a marzo.