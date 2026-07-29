Cuenta atrás para el documental sobre Mourinho: tres episodios que repasan su vida y carrera

Desde el próximo 11 de agosto, se podrá ver en Netflix, Mourinho, la serie documental de tres episodios sobre uno de los entrenadores más importantes de la historia del fútbol. Además, el estreno coincide con la vuelta del técnico al Real Madrid. Detrás de la docuserie están los mismos creadores de Beckham y, en el tráiler que ya puede verse en redes sociales, aparecen muchas imágenes de archivo, además de declaraciones tanto del portugués como de figuras fundamentales del mundo del futbol.

En un principio, esta docuserie iba a ser estrenada meses atrás, pero la plataforma de streaming finalmente ha decidido aprovechar el tirón del fichaje de Mourinho por el Real Madrid.

Mourinho de Netflix se ha rodado a lo largo de 2 años con acceso exclusivo al que entonces era técnico del Fenerbahçe y luego el Benfica y se centrará en su vida profesional. Así, la sinopsis oficial asegura que se «narra la historia del hombre que revolucionó lo que significaba ser entrenador de fútbol, ​​mostrando su ascenso hasta convertirse en una de las figuras más laureadas y francas del fútbol, ​​ganando títulos de liga en cuatro países diferentes y levantando la Liga de Campeones en dos ocasiones».

Mourinho, cuenta, por lo que podemos observar en el tráiler, con declaraciones exclusivas también de personas que han formado parte, de una manera u otra, de la impresionante carrera del entretanto portugués. Así, en la docuserie podremos ver a Sir Alex Ferguson, John Terry, Iker Casillas, Zlatan Ibrahimović, Didier Drogba, Marcelo, Samuel Eto’o, Javier Zanetti, Frank Lampard o Petr Čech entre otros.

En el avance oficial, Mourinho guía a las cámaras por su oficina privada y sala de recuerdos acumulados durante 25 años de carrera. Además, el técnico portugués confiesa, entre otras cosas: «Cuando entro en el campo o voy a entrenar, me olvido hasta de mis seres más queridos. Solo me importa el fútbol».

Pero la frase que más llama la atención y que Netflix está utilizando dentro de la promoción es aquella en la que Mourinho sentencia: «No haces un documental con un tipo que no gana nada».