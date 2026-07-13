La reflexión de Mourinho en su día 1 en el Real Madrid: «No haces un documental de un tipo que no gana…»

El Real Madrid ha iniciado la pretemporada este lunes 13 de julio a las órdenes de un José Mourinho que ya lidera el nuevo proyecto madridista en Valdebebas. Coincidiendo con su primer día en el club blanco, Netflix ha anunciado el estreno de un documental sobre la figura del entrenador que saldrá a la luz el próximo 11 de agosto. Esta docuserie resumirá la vida y obra del ahora técnico madridista que vuelve a la capital para intentar volver a hacer campeón al Real Madrid.

José Mourinho ya trabaja en Valdebebas en el día 1 del nuevo Real Madrid que ha echado a andar este lunes 13 de julio con las pertinentes pruebas médicas de los futbolistas que no han estado en el Mundial. Durante el mes de julio y los primeros días de agosto se irán incorporando el resto de los futbolistas internacionales antes del estreno en Liga, que será en la jornada 2 el fin de semana del 22 al 24 de agosto en Cornellá contra el Espanyol.

Mourinho ya pisó Valdebebas el pasado viernes para comenzar a preparar junto a su equipo de trabajo la pretemporada del Real Madrid. El entrenador portugués incluso habló para la televisión del club «Las palabras no son suficientes porque es como una misión. No es como estar preocupado por mí o por si voy a ganar mucho o poco. Estoy para ayudar a todos a ser mejores: jugadores, staff… Crear una cultura de trabajo, de responsabilidad, de ambición y de algo que yo conozco bien, que es la responsabilidad y el honor de trabajar para el Real Madrid», dijo.

«A mí me gusta mucho este concepto. No es trabajar en el Real Madrid, es trabajar para el Real Madrid. Y es con este espíritu de misión por lo que estoy aquí», manifestó un José Mourinho que ya está manos a la obra en Valdebebas.

El documental de Mourinho en Netflix

Coincidiendo con el primer día de Mourinho en el Real Madrid, Netflix ha aprovechado este lunes 13 de julio para anunciar el estreno del documental de José Mourinho que se estrenará el próximo 11 de agosto. En un principio, esta docuserie iba a ser estrenada meses atrás, pero la plataforma de streaming finalmente ha decidido aprovechar el tirón del fichaje de Mourinho por el Real Madrid.

“You don’t do a documentary with a guy that wins nothing.” MOURINHO, a new three-part documentary series, premieres August 11. pic.twitter.com/1ix0bEtu9T — Netflix (@netflix) July 13, 2026

Por ello, Netflix ha anunciado el estreno del documental de Mourinho con un vídeo del entrenador en una habitación repleta de trofeos, las botas firmadas de Diego Maradona o una camiseta de Cristiano Ronaldo del Sporting de Portugal. «No haces un documental con un tipo que no gana nada», dice el entrenador portugués durante su intervención, en la que deja claro que su primer título fue en 2003 y el último en 2022.