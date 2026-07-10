Primeras imágenes de Mourinho vestido de nuevo con la camiseta del Real Madrid: «Vamos»

La segunda etapa de José Mourinho en el Real Madrid ya ha comenzado. El entrenador portugués ya ha empezado a trabajar en Valdebebas con su nuevo cuerpo técnico para preparar la próxima temporada. Él mismo colgó una foto en sus redes sociales en su despacho, ataviado con los colores del Real Madrid, con una sonrisa de oreja a oreja. Este lunes, el conjunto blanco comenzará la pretemporada con los reconocimientos médicos.

Feliz como una perdiz, Mourinho se hizo un selfie en su despacho tras enfundarse de nuevo los colores del Real Madrid. La imagen ha desatado la ilusión entre los seguidores madridistas, que ven en Mou el candidato ideal para devolver a su equipo a la cima de Europa tras dos años en blanco. El luso ya sacó al equipo del pozo en su primera etapa.

Cuando llegó Mou en 2010, el Real Madrid llevaba seis años sin pasar de octavos de final. Con él en el banquillo, los blancos alcanzaron las semifinales de la Liga de Campeones durante tres años seguidos y ganaron la famosa Liga de los récords –100 puntos y 121 goles– ante el Barça de Guardiola. De ahí que su regreso genere ilusión entre los madridistas.

El técnico también tiene ganas de comenzar esta nueva etapa. En la foto publicada en su Instagram adjunta un mensaje que revela su ilusión: «Vamos». Desde el Real Madrid ven en el de Setúbal el hombre ideal para remontar el vuelo. Este viernes, Mourinho y su equipo han comenzado a trabajar para preparar el inicio del curso que viene.

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El lunes arranca la pretemporada, pero lo hará sin algunas de sus estrellas como Mbappé, Tchouaméni, Courtois o Cucurella, que se encuentran disputando el Mundial todavía. Estos dos últimos se enfrentan entre ellos en cuartos este viernes y el que gane se verá las caras con la Francia de Mbappé el próximo martes.