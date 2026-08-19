La frase de Mourinho (63 años), entrenador del Real Madrid, sobre la resiliencia: «El segundo es el primero de los perdedores»

La segunda etapa de José Mourinho al frente del Real Madrid ha dado el pistoletazo de salida. Tras una pretemporada discreta pero efectiva para el conjunto merengue, el míster portugués ha confeccionado lo que él considera un equipo «repleto de muy buenos jugadores». Una plantilla con la que espera aspirar a todo, pero que no es lo más importante para él de cara a ganar títulos.

La resiliencia es la clave para alcanzar el éxito según José Mourinho, quien lo ha puesto siempre de manifiesto a través de sus célebres frases en rueda de prensa. El portugués siempre ha sido un reconocido artista de las ruedas de prensa, dejando frases que han quedado para la historia.

La resiliencia, clave en el éxito de Mourinho

El técnico portugués no siempre ha tenido un camino de rosas para lograr todos los títulos que ha conseguido. Durante su primera etapa en el Madrid, el objetivo de conseguir la tan anhelada décima Champions nunca llegó a conseguirlo, y eso le marcó enormemente como profesional. Durante aquellos años tuvo una competición feroz con el Barcelona de Pep Guardiola por ver quién quedaba campeón de las competiciones en las que se veían las caras.

Fue entonces, allá por el año 2011, cuando durante una rueda de prensa fue cuestionado sobre la posibilidad de quedar segundo, a lo que Mourinho respondió que «el segundo es el primero de los perdedores». Una frase que refleja a la perfección la mentalidad ganadora y su total rechazo a todo aquello que no sea alzarse con la victoria.

Una mentalidad que le ha llevado a la cima del fútbol

A pesar de no conseguir la Champions con el Real Madrid, el palmarés de Mourinho es digno de admirar. Ya desde sus inicios ha sido reconocido por esa personalidad que algunos consideran arrogante, pero que es el vivo reflejo de una mentalidad ganadora, que le hace autoexigirse la perfección para poder triunfar en todo lo que haga.

A cada banquillo al que ha ido, el técnico portugués ha dejado muestras de lo importante que es el esfuerzo constante y la resiliencia para él. Según lo describió Mourinho, estar en el Real Madrid «es lo más top que hay en la carrera de un entrenador», por lo que uno debe estar acorde a lo que exige el banquillo madridista.