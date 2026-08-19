El Santiago Bernabéu podrá homenajear a Marc Cucurella, flamante campeón del mundo con España el pasado 19 de julio en Nueva Jersey, el próximo 26 de agosto en el encuentro que enfrentará a Real Madrid y Real Sociedad. Este homenaje forma parte de la iniciativa impulsada por la Real Federación Española de Fútbol para que los campeones del mundo reciban el reconocimiento de sus respectivas aficiones. En el caso del Real Madrid, Cucurella será el gran protagonista de un acto en el que también estará presente el trofeo que España levantó hace exactamente un mes.

El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, se ha dirigido por carta a los presidentes de los seis clubes de Primera División que cuentan con futbolistas que formaron parte de la selección campeona. La Federación ha puesto la Copa del Mundo a su disposición para que el título no se quede únicamente en las celebraciones de la selección, sino que pueda recorrer también los estadios españoles.

Cucurella llevará el Mundial al Bernabéu

El Real Madrid será la tercera parada de este particular recorrido. El primero tendrá lugar este miércoles en el Metropolitano, donde el Atlético de Madrid homenajeará a Marc Pubill, Alejandro Grimaldo, Marcos Llorente y Álex Baena. El sábado será el turno de San Mamés con Unai Simón, Aymeric Laporte y Nico Williams.

Después llegará el turno del Bernabéu y de Cucurella. El lateral podrá presentarse ante la afición madridista como campeón del mundo y acompañado por el trofeo conquistado por España. Una imagen especial para un futbolista que fue una pieza importante durante el torneo y que regresó del Mundial con la segunda estrella bordada en el pecho.

Tras Madrid, la Copa viajará a Barcelona el 27 de agosto para homenajear a Rodrigo, Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Gavi, Dani Olmo, Pedri y Lamine Yamal. Posteriormente, estará en Anoeta con Mikel Oyarzabal el sábado 29 y cerrará esta primera fase de reconocimientos en Balaídos, donde Borja Iglesias recibirá su homenaje el domingo 30.

La Copa recorrerá España

La intención de la Federación va mucho más allá de estos primeros homenajes. Louzán quiere que el éxito de la Selección pueda ser compartido por todo el país y que las aficiones se sientan, en palabras del presidente federativo, «protagonistas del triunfo de la Selección española».

Una vez terminados los actos en los estadios de Primera División, el trofeo iniciará una gira por España para atender las numerosas peticiones realizadas por organismos, instituciones deportivas y administraciones públicas.

Antes de comenzar ese recorrido, la Copa del Mundo pasará por el Santiago Bernabéu. Será el miércoles 26 de agosto y Cucurella será el encargado de volver a enseñar a la afición del Real Madrid un trofeo que España conquistó el pasado 19 de julio para regresar, 16 años después, a lo más alto del fútbol mundial.