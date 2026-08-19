Bernardo Silva es el primer fichaje en ser ‘presentado’ por el Real Madrid

Bernardo Silva ha sido el primero de sus seis fichajes que el Real Madrid ha presentado de forma privada en un encuentro de bienvenida con el presidente Florentino Pérez. Tras el acto con José Mourinho, nuevo entrenador del equipo blanco, el centrocampista portugués ha abierto la veda al ser recibido por el máximo ejecutivo del club en la ciudad deportiva de Valdebebas.

Bernardo posó junto a Florentino sujetando su camiseta con el número 20 a la espalda, el mismo que ha lucido durante los partidos amistosos de pretemporada. Este sábado, si nada se tuerce, tendrá la oportunidad de debutar con el Real Madrid en el partido de la jornada 1 de Liga contra el Espanyol que tendrá lugar en el estadio de Cornellá (21:30 horas).

«La Ciudad Real Madrid acogió el acto oficial de bienvenida de Bernardo Silva como jugador del Real Madrid. El presidente Florentino Pérez le recibió en la sala de juntas, donde el centrocampista firmó el contrato que le unirá al club durante las próximas dos temporadas, hasta el 30 de junio de 2028», comunicó el club blanco tras la presentación a puerta cerrada de este miércoles.

«Tras la firma, Bernardo Silva recibió una réplica del estadio, un reloj y una camiseta con su nombre y el dorsal número 20. Al acto también asistió nuestro presidente de honor, José Martínez Pirri», cerró el comunicado, en el que se adjuntan unas imágenes del evento.