Una nueva Modric en el Real Madrid: su hija Ema ya entrena con el equipo femenino

El legado de Luka Modric en el Real Madrid no se queda sólo en los títulos. La hija mayor del croata, Ema Modric, nacida en 2013, ha comenzado a entrenar este miércoles con el Cadete Femenino tras cambiar el AC Milan por Valdebebas en su intento de seguir los pasos de su padre. Una saga que continúa e ilusiona al madridismo.

Ema Modric ha aterrizado en el Real Madrid tras triunfar en las categorías inferiores de Italia. La hija primogénita del croata, leyenda en activo del club blanco, conquistó la Copa Garino con el Milan la pasada temporada, siendo protagonista en dicho torneo al marcar un gol en cuartos de final contra el Sassuolo.

Su padre siguió dicho torneo por videollamadas, ya que él se encontraba concentrado con el primer equipo del Milan durante la temporada. Antes de la marcha de Modric en el verano de 2025, su hija ya jugaba al fútbol en la capital de España, concretamente en el Madrid CCF. Ahora, a sus 13 años llega al mejor club del mundo y supone una muestra más del crecimiento de la sección femenina.

De hecho, hay una entrevista reciente en la que Modric se emociona al hablar de su hija, que ha heredado su pasión por el fútbol: «Cuando ella me mira, recuerdo por qué sigo adelante. Mi hija también juega al fútbol. No como un pasatiempo cualquiera: lo siente de verdad. Se le iluminan los ojos cuando entra a la cancha. Me observa, me estudia, me hace preguntas. Y cuando vuelvo a casa después de un entrenamiento pesado o de un partido en el que no me tocó arrancar, se me cuelga del cuello y me suelta, con total naturalidad: ‘Papá, ¿cuándo vuelves a jugar?’»

Ema Modric, en el Cadete Femenino

El Cadete del Real Madrid completó su primera sesión de la pretemporada 2026-27 en el campo 10 de la ciudad deportiva. El entrenamiento arrancó con trabajos de movilidad y continuó con una rueda de pases y ejercicios de mantenimiento de balón.

Al frente del equipo, que esta temporada competirá en la Primera División Autonómica Cadete de la Comunidad de Madrid, estará Héctor Bueno, que ha ejercido como segundo entrenador de la categoría desde la temporada 2022-23. Estefanía López será la segunda entrenadora, Luis Palomeque ejercerá como preparador físico y Antonio Marín será el entrenador de porteras. Arrancarán la competición el fin de semana del 26 y 27 de septiembre con la hija de Modric en sus filas.