Desvelan otro nombre de la lista de Mourinho para el mediocampo del Real Madrid

El nombre de Marcelo Brozovic ha sido el último en ser relacionado con el Real Madrid de Mourinho. El futbolista croata de 33 años, que está sin equipo tras haber finalizado contrato con el Al Nassr de Cristiano Ronaldo, podría estar en la lista de un entrenador portugués que este lunes 13 de julio inicia su año II en Valdebebas.

El Real Madrid de José Mourinho echa a andar este 13 de julio en Valdebebas en una pretemporada que el club blanco iniciará con los futbolistas que no han estado en el Mundial y varios jugadores de la cantera. Poco a poco se irán uniendo los futbolistas que han estado en el Mundial y los nuevos fichajes que fueron anunciados en los primeros días de junio. La dirección deportiva blanca hizo los deberes de forma sobresaliente en los primeros días de mercado y buena prueba de ello son las contrataciones de Dumfries, Konaté, Bernardo Silva y Cucurella.

Aun así, el Real Madrid sigue trabajando a fuego lento con el objetivo puesto en dos peticiones de Mourinho: reforzar la defensa y el centro del campo. En la dirección deportiva blanca tienen claro que antes de entrar tienen que salir y por ello se contemplará cualquier opción siempre que sea buena, bonita y barata. Todo ello, conocedores de que el mercado de fichajes finaliza el próximo mes de agosto y aún queda tiempo para llevar a cabo ciertas operaciones.

Brozovic y el Real Madrid de Mourinho

Una de ellas puede ser el fichaje de un centrocampista para darle más fuerza a un centro del campo que también se ha reforzado este verano con la llegada de Bernardo Silva. Esta sensación también está en el ambiente y por ello en los últimos días se han seguido sucediendo los rumores sobre posibles candidatos a la medular madridista. Hace unos días fue Scott McTominay y hoy es Marcelo Brozovic.

Este rumor lo ha destapado Sacha Tavolieri, periodista experto en fichajes, que ha informado a través de sus redes sociales que un representante del Real Madrid se ha puesto en contacto con el entorno del futbolista para sondear su posible interés en vestir de blanco y recopilar información. También asegura que Mourinho quiere a Brozovic e incluso se atreve a dar detalles del contrato: una temporada.

⚪️👑 EXCL – A Real Madrid representative made contact with Marcelo Brozović’s camp to gauge the Croatian midfielder’s interest & gather information. 🇭🇷 Mourinho like Brozovic, now free agent since he left Al Nassr. ✍️ It would be a one-season deal. ⏳ Wait&See. #mercato #RMA pic.twitter.com/cV4ch9sShn — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 9, 2026

Más allá del rumor, lo cierto es que el nombre de Marcelo Brozovic es uno de los que casan con la figura de un centrocampista veterano, con calidad y fuerza que siempre han sido muy del gusto del entrenador portugués. Tras despuntar en su día en el Dinamo de Zagreb, fichó por el Inter de Milán en 2016 y brilló en Italia hasta que en 2023 decidió fichar por el Al Nassr de Cristiano Ronaldo. Tras acabar contrato en Arabia Saudí, ahora busca equipo… y ser relacionado con el Real Madrid siempre vende.