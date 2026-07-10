Mourinho, capítulo II: comienza a trabajar en Valdebebas

Se acabó la espera. José Mourinho aterriza este viernes en Valdebebas para comenzar a trabajar en su nuevo Real Madrid. Es cierto que lleva semanas haciéndolo, incluso meses, pero será este viernes 10 de julio cuando el luso vuelva a cruzar por segunda vez la puerta de la Ciudad Real Madrid desde 2013, cuando puso punto final a su primera etapa al frente del banquillo madridista. La primera fue el día después de oficializarse su fichaje, cuando se reunió con José Ángel Sánchez para perfilar la plantilla. Esta nueva etapa, el de Setúbal la afronta con una enorme ilusión y con el convencimiento de que ha llegado el momento de devolver al equipo a lo más alto del fútbol europeo.

Mourinho ha decidido que no quiere esperar más. Es cierto que aún no están los jugadores y que muchos de ellos llegarán más adelante, ya que siguen disputando el Mundial con sus selecciones o, en el caso de los ya eliminados, disfrutan de sus vacaciones. Pero el luso no quiere perder ni un solo día.

Desde este mismo viernes empezará a reunirse con el club para tratarlo absolutamente todo, incluida la fecha de una presentación que aún está en el aire, revisar el estado de la plantilla, planificar los entrenamientos y preparar una pretemporada que considera decisiva para implantar cuanto antes su idea de juego. El lunes 13 de julio será el turno de los futbolistas que no han estado en la Copa del Mundo. Por la mañana pasarán los habituales reconocimientos médicos y, por la tarde, el balón volverá a rodar sobre el césped de Valdebebas con la primera sesión de trabajo.

Todo bajo control

El portugués llega con las ideas muy claras. Durante estas semanas ha mantenido un contacto permanente con la dirección deportiva para perfilar una plantilla que considera preparada para volver a competir por todos los títulos. A los pesos pesados que continúan en el equipo se han unido fichajes como Bernardo Silva, Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté y Marc Cucurella, futbolistas que encajan perfectamente en el perfil competitivo que busca Mourinho para su proyecto.

Junto a él también aterriza un cuerpo técnico de máxima confianza. El nombre más destacado es el de Sami Khedira. El ex centrocampista blanco será una figura clave dentro del nuevo organigrama deportivo. Mourinho considera que puede convertirse en el enlace perfecto entre el vestuario y el cuerpo técnico gracias al enorme respeto que genera entre los jugadores y al profundo conocimiento que tiene del Real Madrid, donde jugó desde 2010 hasta 2015. Su experiencia como futbolista de élite y su relación con el entrenador portugués serán fundamentales para transmitir el mensaje desde el primer día.

En Valdebebas saben que la exigencia será máxima desde el minuto uno. Florentino Pérez encargó a Mourinho reconstruir el carácter competitivo del equipo, recuperar el orden dentro del vestuario y volver a convertir al Real Madrid en el gran referente del fútbol europeo. El trabajo empieza este viernes. Sin focos, sin presentación y sin la plantilla al completo. Pero con Mourinho ya sentado en su despacho, el nuevo Real Madrid echa definitivamente a andar.