Mourinho se fija otro objetivo para el mediocampo del Real Madrid

El Real Madrid sigue trabajando en la sombra en la confección de la plantilla de la próxima temporada y la renovación de Tchouaméni hasta 2031 es la última gran decisión que se ha tomado desde las oficinas de Valdebebas. El club blanco sigue buscando oportunidades en el mercado y desde Italia han informado que Mourinho habría pedido información sobre Scott McTominay, centrocampista escocés del Nápoles con el que coincidió durante su etapa en el Manchester United.

Después de unos días de junio excelsos en lo que al mercado de fichajes se refiere, el Real Madrid ahora trabaja en buscar salidas a los jugadores que tienen puesto el cartel de transferibles y ampliar el vínculo con sus grandes buques insignia. Por ello, en la jornada del miércoles se cerró la venta de Fran García al Real Betis y se encarriló la renovación hasta el próximo año 2031 de Tchouaméni, que seguirá comandando las operaciones del conjunto blanco en el centro del campo.

Después de anunciarse los fichajes de Cucurella, Konaté, Dumfries y Bernardo Silva, José Mourinho sueña con un par de incorporaciones más con las que apuntalar un equipo de ensueño. Estos refuerzos serían el de un defensa central que tenga capacidad para jugar en la izquierda y también un centrocampista que ayude en la construcción del juego. Eso sí, el técnico luso es consciente de que, para que entren jugadores, primero tendrán que salir en caso de que llegue una oferta que satisfaga a todas las partes.

Mourinho y Scott McTominay

Según apuntan desde Italia, Mourinho habría pedido información recientemente sobre Scott McTominay, futbolista escocés de 29 años del Nápoles y con el que coincidió durante su etapa como entrenador del Manchester United. El futbolista acaba contrato el próximo 2028 y, mientras en Italia preparan una oferta de renovación, ya habría rechazado dos ofertas importantes de Arabia Saudí.

Behind The Scenes – Scott #McTominay has turned down two huge bids from Saudi Clubs in the last days. His priority is staying at #Napoli. Josè #Mourinho appreciates him since ManUnited’s Times and asked info for #RealMadrid in the last weeks (no bid yet). #transfers https://t.co/CvpTmD4REF — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 6, 2026

Mientras tanto, el periodista Nicolò Schira confirma que Mourinho habría pedido información sobre Scott McTominay, pero también deja claro que de momento no hay ninguna oferta por el futbolista. Con un valor de mercado de 40 millones de euros, el centrocampista se ha confirmado en los últimos años como uno de los mejores jugadores del mundo en su posición por su buen hacer en el Nápoles, donde fue campeón de Serie A hace dos temporadas.