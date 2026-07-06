El plan de Mourinho para el España-Portugal: sofá, televisión y máxima atención

Aunque todavía faltan unos días para que José Mourinho se ponga oficialmente al frente del Real Madrid -nos será hasta el 13 de julio cuando comenzará la pretemporada en Valdebebas-, el técnico portugués ya vive como propio el Mundial. Y este lunes tendrá una cita marcada en rojo. El entrenador blanco seguirá desde su domicilio el duelo de octavos de final entre España y Portugal con un interés mucho mayor que el de cualquier aficionado. No sólo porque se enfrentan dos de las grandes favoritas al título y uno de ellos es su país, sino porque sobre el césped estarán dos futbolistas llamados a ser importantes en su nuevo proyecto en el Santiago Bernabéu.

Desde el entorno del técnico aseguran que Mourinho verá el encuentro «en casa, con curiosidad y muy atento a sus jugadores». Un partido que le servirá para sacar conclusiones de máximo nivel antes incluso de comenzar la pretemporada con el Real Madrid. Porque los octavos del Mundial no dejan margen para esconderse. Es el escenario perfecto para comprobar cómo responden los futbolistas cuando la presión es máxima.

Uno de los grandes focos estará sobre Bernardo Silva. Eso sí, su Mundial no está siendo el esperado. De hecho, apunta a suplente ante España. El flamante fichaje del Real Madrid ha perdido peso en Portugal después de un estreno gris ante RD Congo, donde fue titular, vio una amarilla tempranera y acabó sustituido al descanso por Francisco Conceiçao. Desde entonces, Roberto Martínez le ha reservado un papel secundario por motivos tácticos.

Bernardo no ha marcado ni ha asistido en lo que va de torneo. Apenas jugó 15 minutos en la goleada ante Uzbekistán, se quedó sin participar frente a Colombia y volvió a ser suplente en los dieciseisavos contra Croacia. Pero precisamente ahí apareció una señal positiva para Mourinho: entró en el minuto 62, con Portugal sufriendo, y ayudó a cambiar el partido. Aportó pausa, equilibrio y criterio en la transición para que los lusos consumaran la remontada y se citaran con España.

Por eso el España-Portugal será un examen importante para él. Mourinho quiere ver cómo responde Bernardo en una noche grande, si recupera protagonismo y si es capaz de reivindicarse después de un Mundial complicado. El técnico portugués sabe perfectamente lo que puede darle, pero también quiere comprobar su reacción cuando el contexto no le viene de cara.

Cucurella, en contacto con Mou

Pero no será el único madridista bajo la lupa. También seguirá muy de cerca la actuación de Marc Cucurella. El lateral izquierdo llega lanzado después los dieciseisavos de final contra Austria. Está cuajando un grandísimo Mundial y está en contacto permanente con el que será su entrenador en cuanto regrese de sus vacaciones. Su profundidad, su agresividad sin balón y su personalidad en los grandes escenarios son cualidades que encajan perfectamente en la idea de juego que pretende implantar Mourinho.

El España-Portugal decidirá quién continúa soñando con el Mundial y quién pone fin a su aventura en Estados Unidos. Para Mourinho, sin embargo, el encuentro tendrá una lectura adicional. Será una oportunidad para seguir construyendo su Real Madrid antes incluso de dirigir el primer entrenamiento. Dos de los futbolistas sobre los que girará buena parte de su proyecto estarán frente a frente. Y el entrenador portugués no perderá absolutamente ningún detalle mientras comienza a perfilar, desde la distancia, el equipo con el que pretende devolver al conjunto blanco a lo más alto.