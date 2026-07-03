Mourinho espera dos regalos

José Mourinho está satisfecho con el trabajo realizado hasta el momento, pero entiende que el Real Madrid todavía no está terminado. El técnico considera que la plantilla ha dado un importante salto de calidad con las incorporaciones de Ibrahima Konaté, Marc Cucurella, Denzel Dumfries y Bernardo Silva, cuatro fichajes que elevan notablemente el nivel competitivo del equipo. Sin embargo, en la planificación que maneja junto a la dirección deportiva todavía aparecen dos nombres marcados en rojo: un central y un mediocentro.

Eso sí, antes de pensar en nuevas incorporaciones hay una condición indispensable. El club necesita vender. En Valdebebas tienen claro que la plantilla continúa teniendo exceso de efectivos en determinadas posiciones y que no habrá margen para seguir invirtiendo si antes no se producen varias salidas importantes. Sólo cuando esa operación salida avance, el Real Madrid acelerará por los dos futbolistas que Mourinho considera necesarios para cerrar definitivamente el proyecto.

La prioridad defensiva tiene nombre y apellidos: Alessandro Bastoni. El internacional italiano es uno de los centrales que más gusta al entrenador portugués. Mourinho cree que reúne todas las condiciones para elevar todavía más el nivel de una zaga que ya contará con Konaté, Rüdiger, Huijsen y, cuando esté completamente recuperado, Eder Militao. Asencio es el elegido para irse.

El problema vuelve a ser económico. El Inter no tiene intención de facilitar su salida y únicamente aceptaría negociar por una cifra cercana a los 60 millones de euros. Una cantidad importante, aunque en el Real Madrid entienden que se trata de un futbolista que ofrecería un salto de calidad inmediato y garantizaría un presente y un futuro de máximo nivel para el eje de la defensa.

Un mediocentro, misión ‘imposible’

Más complicada todavía resulta la búsqueda del mediocentro. Mourinho tiene un favorito muy claro: Enzo Fernández. El técnico siempre ha sido un admirador del internacional argentino y considera que reúne todas las condiciones para liderar el centro del campo madridista durante la próxima década. Su capacidad para organizar el juego, competir sin balón y aparecer en ambas áreas encaja perfectamente con la idea futbolística del portugués.

Sin embargo, el Real Madrid es plenamente consciente de que la operación roza lo imposible. El Chelsea no contempla negociar por una cantidad inferior a los 150 millones de euros, una cifra que el club blanco considera completamente fuera de mercado. Además, en Valdebebas existe otra reflexión importante. La dirección deportiva entiende que la posición de mediocentro está suficientemente cubierta con Tchouaméni, Valverde, Camavinga, Bellingham y el resto de centrocampistas de la plantilla.

Precisamente por eso, cualquier incorporación en esa zona del campo pasa obligatoriamente por una salida. El principal candidato continúa siendo Eduardo Camavinga. Mourinho y el club verían con buenos ojos una venta si llega una oferta importante, especialmente desde la Premier League, aunque el futbolista mantiene su intención de continuar vestido de blanco. Ese pulso marcará buena parte del verano.

Mientras tanto, Mourinho espera. El grueso de su nuevo Real Madrid ya está construido, pero sabe que esos dos últimos movimientos pueden terminar de convertir una gran plantilla en una de las mejores de Europa.