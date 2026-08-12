Mourinho ya tiene a todos

El mayor deseo de José Mourinho durante esta pretemporada ya se ha cumplido, por fin. El técnico luso ya tiene a todos sus jugadores, a excepción de los lesionados, disponibles. Ya no queda nadie de vacaciones tras un Mundial que retrasó el regreso de varios de los madridistas. Jude Bellingham ha sido el último en incorporarse este miércoles a Valdebebas.

Mourinho sonríe. Ya tiene a todos. Era el gran deseo del entrenador portugués desde que empezó la pretemporada. Quería empezar a trabajar con todos sus jugadores y, una vez que vuelva de A Coruña, podrá hacerlo. Bellingham ha sido el último en regresar de sus vacaciones. A excepción de los lesionados Asencio, Thiago, Militao, Rodrygo y Mendy, Mou cuenta con todos.

Lo avisó Mourinho tras el primer amistoso ante la Fiorentina en Austria. El técnico luso tenía una gran preocupación en esos momentos y no era otra que la de no poder preparar el primer partido de Liga con tres semanas mínimo de preparación para todos los jugadores. Ese problema sigue existiendo, pero al menos ya tiene a todos. Tendrá diez días para preparar el debut en Liga con todos sus jugadores disponibles.

El Real Madrid juega esta noche el Trofeo Teresa Herrera contra el Deportivo. Un partido al que no han ido convocados los últimos jugadores en incorporarse: Konaté, Diomande, Cucurella y Mbappé. También se ha quedado en Valdebebas, obviamente, Bellingham. Tampoco ha viajado Tchouaméni, que regresó de sus vacaciones con unas pequeñas molestias musculares.

Una vez vuelva el equipo de tierras gallegas, Mourinho ya podrá empezar a trabajar con todo su equipo sin tener que esperar a nadie. Con el foco puesto en el primer partido de Liga ante el Espanyol. Los blancos tendrán diez días para preparar ese duelo del día 22 con toda la plantilla. Y antes, jugarán un último amistoso, el domingo 16, contra el Schalke en Alemania.