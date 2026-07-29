El Real Madrid intensifica la pretemporada y jugará un amistoso contra el Schalke 04 el 16 de agosto

El Real Madrid ha programado otro partido amistoso de pretemporada para que siga carburando el primer equipo. Se enfrentará al Schalke 04 alemán el próximo domingo 16 de agosto a las 17:00 horas. El conjunto de José Mourinho viajará a Alemania para jugar en el Veltins Arena en Gelsenkirchen. Otra prueba en la que se espera que esté toda la plantilla al completo apenas una semana antes de empezar la Liga.

Después de los dos entrenamientos ante Alcorcón y Leganés en el Alfredo Di Stéfano, el Real Madrid ya tiene hasta cuatro amistosos preparados en agosto. Este sábado jugará ante la Fiorentina en Austria; el 8 de agosto ante el Ferencvaros en Budapest, y el miércoles 12 de agosto volvería a España para medirse ante el RC Deportivo en la LXXXI edición del Trofeo Teresa Herrera. Será cuatro días después cuando se enfrente al Schalke 04 en el estadio del conjunto alemán; con una capacidad para 62.000 espectadores y cumple 25 años desde que fue inaugurado.

Hasta la actualidad, el Real Madrid ha disputado dos partidos oficiales allí para medirse al Schalke 04. El primero fue en febrero de 2014, en la ida de la eliminatoria de octavos de final de la Champions League (1-6). El último, un año más tarde y también en la ida de la misma fase (0-2). Una prueba más para que Mourinho conozca a todos los futbolistas y se incorporen los nuevos fichajes antes del debut de Liga el próximo 22 de agosto ante el Espanyol.

Después de la goleada ante el Alcorcón, Mourinho sigue preparando su nuevo proyecto y definiendo aquellos con los que contará esta temporada. A diferencia de la pasada temporada, en la que apenas hubo tiempo por el Mundial de Clubes, esta vez el Real Madrid sí tendrá tiempo de prepararse con un rodaje para ganar ritmo y amoldarse a lo que quiere el entrenador portugués.