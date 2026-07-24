El Real Madrid cierra otro amistoso: jugará contra el Ferencvaros el 8 de agosto

Nuevo amistoso para el Real Madrid de José Mourinho. El club ha anunciado que jugará un partido de pretemporada contra el Ferencvaros húngaro el próximo 8 de agosto. Será a las 19:00 horas en el Groupama Arena de Budapest. Este será el cuarto encuentro de pretemporada del nuevo Madrid de Mou, y el penúltimo antes de arrancar la Liga 2026-27 contra el Espanyol el próximo sábado 22 de agosto.

El equipo blanco, que inició la pretemporada el 13 de julio, se enfrentará en un amistoso al Ferencváros en el Groupama Arena de Budapest, con una capacidad para 22.000 espectadores, en la primera ocasión que el Real Madrid juegue en este recinto.

Este será el cuarto encuentro de preparación del equipo del portugués José Mourinho, que este viernes, 24 de julio, se medirá a la AD Alcorcón en la Ciudad Deportiva del equipo merengue, como el que le enfrentará al CD Leganés, el 28 de julio.

Además, jugará el 1 de agosto contra la Fiorentina en el Wörthersee Stadion de Klagenfurt (Austria), con una capacidad de 30.000 espectadores. Y cerrará la preparación de la pretemporada (21.00) al RC Deportivo en la LXXXI edición del Trofeo Teresa Herrera, el 12 de agosto en Riazor.

Mourinho sigue perfilando su plantilla de cara al inicio de Liga. El técnico portugués está machacando físicamente a sus jugadores en este inicio de pretemporada en Valdebebas. Este viernes tienen su primer partido para ir cogiendo ritmo antes de comenzar la temporada y probar cosas que han ensayado en los entrenamientos: tácticas, estrategias, balón parado.