El Real Madrid estrenará su pretemporada contra el Leganés con un amistoso a puerta cerrada en Valdebebas

El Real Madrid se estrenará en pretemporada el martes 28 de julio con un partido a puerta cerrada en Valdebebas ante el CD Leganés. El club blanco acostumbra a medirse ante otros equipos de la Comunidad de Madrid, como Getafe o el propio Leganés, para empezar a rodar antes del inicio de la competición. El amistoso con el que comienza la segunda etapa de José Mourinho al frente del Real Madrid no se podrá seguir por televisión, aunque trascenderán detalles como el resultado o los goleadores; en caso de que los hubiese.

El conjunto merengue inició este lunes su pretemporada, con la ausencia de la gran mayoría de los futbolistas que han disputado el Mundial y con un nutrido grupo de canteranos. Tampoco se espera que los que han alcanzado las rondas finales del torneo, como Marc Cucurella, Kylian Mbappé, Aurelien Tchouaméni, Ibrahima Konaté o Jude Bellingham estén disponibles para el estreno a puerta cerrada ante el CD Leganés. El encuentro, que se disputará en Valdebebas, será la primera prueba de un Real Madrid que se medirá a la Fiorentina el sábado 1 de agosto en la localidad austriaca de Klagenfurt.

✅ El próximo 28 de julio a las 11:30 horas disputaremos un partido de entrenamiento a puerta cerrada ante el @realmadrid en Valdebebas. ➡️ https://t.co/cOJckrMbVm pic.twitter.com/qvQiNcQINU — C.D. Leganés (@CDLeganes) July 15, 2026

Será el reencuentro con Víctor Valdepeñas, canterano madridista que debutó con el primer equipo y que cerrará en los próximos días su llegada al equipo italiano. En una nueva operación en la que el Real Madrid le ha sacado partido a ‘La Fábrica’, el conjunto de la capital española ha aplicado una fórmula habitual en las salidas de sus canteranos en los últimos años. La Fiorentina ha desembolsado 8 millones de euros por el 50% de los derechos federativos del defensor español, por lo que el Real Madrid se reserva la opción de ingresar la mitad de un futuro traspaso de Valdepeñas.

El calendario de pretemporada del Real Madrid

Además del duelo a puerta cerrada ante el Leganés (28 de julio) y el amistoso en Austria frente a la Fiorentina, el conjunto merengue ha confirmado un encuentro más de preparación para la temporada 2026/27. Los pupilos de José Mourinho disputarán un clásico veraniego del fútbol español, como es el Trofeo Teresa Herrera. El Real Madrid visitará Riazor el 12 de agosto para medirse con el Deportivo de la Coruña, equipo con el que competirá esta temporada en Primera División ocho temporadas después de su último duelo en Liga.

El calendario de la Liga preveía que el Real Madrid disputase la primera jornada de Liga entre el 15 y el 16 de agosto. La presencia de varios futbolistas del club blanco en las semifinales del Mundial, sumada a la de Mikel Oyarzabal, obligó a la Liga a aplazar el estreno liguero del Real Madrid ante la Real Sociedad al 26 de agosto. Por tanto, el equipo de la capital española debutará en el campeonato liguero el sábado 22 de agosto (21:30 horas) en un duelo a domicilio con el RCD Espanyol.