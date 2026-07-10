El Real Madrid se medirá a la Fiorentina el 1 de agosto en Austria

El Real Madrid ha anunciado este viernes un nuevo amistoso de pretemporada que le medirá a la Fiorentina el próximo sábado 1 de agosto en tierras austriacas. Podría ser uno de los primeros amistosos en la segunda etapa de José Mourinho al frente del primer equipo blanco.

«El Real Madrid disputará un partido amistoso frente a la Fiorentina el sábado, 1 de agosto, a las 18:00 h. El encuentro se jugará en el Wörthersee Stadion de Klagenfurt (Austria), un campo con capacidad para 30.000 espectadores y sede del SK Austria Klagenfurt», explicó la entidad madridista en un comunicado oficial.

«El Real Madrid ya visitó esta ciudad austriaca, ubicada al sur del país junto a la frontera con Eslovenia, en la pretemporada 2021 para medirse al Milan. El equipo vuelve a Austria un año después de imponerse al WSG Tirol en Innsbruck el verano pasado en otro amistoso. Las entradas saldrán a la venta el miércoles 15 julio», añade el Real Madrid en su web oficial.

Ya tiene el Real Madrid dos amistosos programados para su pretemporada por el momento. Jugará ante la Fiorentina en Austria el 1 de agosto y disputará el Trofeo Teresa Herrera en Riazor contra el Deportivo el 12 de agosto. Una pretemporada que arranca en Valdebebas sin los mundialistas el próximo lunes 13 de julio con el primer entrenamiento a las órdenes de José Mourinho.

El Real Madrid, además, no debutará en la Liga en la primera jornada contra la Real Sociedad, ya que por el Mundial se aplaza. Los blancos jugarán su primer partido oficial en campo del Espanyol el fin de semana del 22-23 de agosto en la segunda jornada del campeonato.