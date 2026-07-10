Mourinho presenta a su cuerpo técnico en su primer día en Valdebebas

José Mourinho y su equipo ya están en Valdebebas. El técnico ha presentado en sociedad al que será su cuerpo técnico en esta segunda etapa en el Real Madrid: Sami Khedira, Pedro Machado, Joao Tralhao, Antonio Días y Nuno Santos. No repite ninguno de los que llegó con él en 2010, pero viene con gente de su entera confianza y un viejo conocido del Real Madrid como ayudante, Sami Khedira. El alemán estuvo con él durante su etapa como jugador en el club blanco.

Khedira será un integrante más de su cuerpo técnico en este nuevo capítulo. El portugués quería rodearse de un ex jugador del Real Madrid como ayudante y encontró en el germano el candidato ideal. Sami estuvo cinco años en el cuadro madridista, tres de ellos con Mou en el banquillo. 11 años después de su marcha, vuelve para ser el Karanka de Mourinho en esta segunda era.

Otro de sus entrenadores asistentes será Pedro Machado. El portugués lleva con Mou desde su etapa en Fenerbahçe y de ahí se fue con él al Benfica. Tiene experiencia no solamente como segundo, sino también como analista y preparador físico. Es uno de los jóvenes talentos de la nueva camada de profesionales del fútbol portugués en lo referente a los banquillos.

Joao Tralhao es una de las incorporaciones más recientes de The Special One. Se incorporó a su cuerpo técnico en el Fenerbahce en 2025 y continuó con él durante su paso por el Benfica. Este en concreto tiene experiencia en clubes de la talla de Borussia Dortmund y Mónaco antes de caer bajo el paraguas de Mou.

António Días es el nuevo preparador físico del Real Madrid. Tiene más de 20 años de carrera, desde sus inicios en el Oporto allá por 2003. Aunque su relación con Mourinho comenzó este pasado año en el Benfica, estuvo ligado durante una amplia trayectoria a los caminos de Nuno Espírito Santo en sus diferentes clubes y etapas.

Por último, está Nuno Santos, el entrenador de porteros y la persona que mejor conoce a Mourinho. Llevan juntos desde su etapa en el Tottenham en 2019. También estuvo con él en la Roma y, aunque no le acompañó en Turquía, sí estuvo en el Benfica esta pasada temporada. Ahora se marcha junto a él para comenzar una nueva aventura en el Real Madrid en busca de volver a conquistar Europa.