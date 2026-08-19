Morbo asegurado en Mestalla: Maffeo, antimadridista y enemigo de Vinicius, ficha por el Valencia

El morbo estará asegurado esta temporada cuando el Real Madrid visite Mestalla. El Valencia ha logrado la cesión de Pablo Maffeo, antimadridista confeso y enemigo de Vinicius, y éste dejará el Olympiacos tras haber jugado únicamente un partido, concretamente 33 minutos. El equipo griego cayó eliminado en la previa de la Champions League, quedándose fuera de la competición, y ha decidido desprenderse del lateral derecho.

El hispano-argentino se marchó del Mallorca este verano después de cinco temporadas y habiendo descendido a Segunda División y, unos meses más tarde, regresará a la Liga de la mano del Valencia. El fin de semana del 8 de noviembre estará marcado en rojo en su calendario, ya que, posiblemente, tenga que defender a Vinicius en el estadio que más le odia. Cabe recordar que en 2023 hubo cánticos racistas hacia el brasileño.

La rivalidad entre ambos viene de largo. En 2022, una patada con los tacos por delante de Maffeo a Vinicius que no se sancionó calentó el Mallorca-Real Madrid en Son Moix, mientras que al año siguiente el lateral le hizo gestos de llorón al delantero del conjunto blanco. En la semifinal de la Supercopa de España de 2025, el hispano-argentino no dejó de provocar al madridista durante todo el partido y Jude Bellingham tuvo que saltar en defensa de su compañero.

Largo historial de Maffeo con Vinicius

Ese mismo año, Maffeo aseguró que quería enfrentarse a Vinicius en un combate de boxeo: «Podría ser la pelea más vista de la historia. Creo que ganaría, no tengo ninguna duda. Lo noquearía en diez segundos». Y este 2026 se produjo el último episodio de odio del ex del Mallorca, que no dejó de llamarle «llorón» y «balón de playa» en el estadio de Son Moix durante el choque de Liga.

Maffeo llegará al Valencia y, pese a la inestabilidad del club che, supone la mayor oportunidad de su carrera en el fútbol. El defensa aterriza en el equipo ideal para el antimadridismo a sus 29 años y tras un paso fugaz por el Olympiacos, conjunto que entrena José Luis Mendilíbar, que le cede con opción de compra.