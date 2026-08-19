El impresionante cambio de Théo Maledon marca el inicio de la era Pedro Martínez

Este martes, el Real Madrid de la 2026-27 se puso en marcha 73 días después de la dura eliminación en Liga que le dejaba sin títulos. Ya con Pedro Martínez al frente dirigiendo su primer entrenamiento, los blancos comenzaron la preparación de una temporada trascendental en la que se juegan recuperar su dominio a nivel nacional y dar ese último paso que faltó para coronarse en el plano europeo.

Para cumplir con esos objetivos, el ex entrenador del Valencia necesita el máximo de su plantilla y hay quienes se han esforzado durante todo el verano para llegar al 100% al inicio del curso. La máxima expresión de esto es Théo Maledon, quien ha causado un impacto brutal desde el primer día en el pabellón de Valdebebas.

El base francés se ha machacado durante sus vacaciones y su impresionante cambio físico ha llamado la atención de todo el madridismo y, cómo no, de su entrenador y sus compañeros. Este año será su segundo como madridista y Maledon está llamado a asumir más galones en esa lógica transición a ‘1’ titular a medida que crece la edad de Facu Campazzo.

Sabe que esa presión sobre su figura va a existir y por eso Maledon no ha dudado en aumentar sustancialmente su forma física. La del francés ha sido una de las caras más habituales en Valdebebas durante el período veraniego y eso le ha permitido alcanzar finales de agosto en un estado portentoso. El crecimiento de su musculatura se antoja como un plus defensivo que añadirá a su calidad ofensiva, que era su gran virtud.

Maledón vuelve a la base

Maledon era sabedor de que tenía que igualar la implicación de Campazzo y Andrés Feliz en ambos lados de la cancha, especialmente en el propio, y su evolución física indica que Théo puede convertirse en un baluarte defensivo para Pedro Martínez. El base no estuvo a la altura de las expectativas que había generado durante su etapa en el Asvel, donde convenció al Real Madrid para pagar alrededor de 500.000 euros por su traspaso, pero ha vuelto en un estado inmejorable para romperla en su segunda temporada.

El francés promedió 9,2 puntos, 2,4 rebotes y 3,3 asistencias en la Liga Endesa, números muy similares a los que registró en la Euroliga (9,4/2,2/2,9). El presumible incremento de su protagonismo en cancha y su anclaje en el ‘1’, algo que no llevó a cabo un Sergio Scariolo al que no le quedó otra que utilizarle mucho de escolta, invitan a pensar que Maledon será uno de los pilares del nuevo Real Madrid que ya se forja en Valdebebas.