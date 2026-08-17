El Real Madrid pasa los reconocimientos médicos: la era Pedro Martínez, a punto de arrancar

El Real Madrid de baloncesto de la 2026-27 echa a rodar. La era Pedro Martínez está a punto de comenzar en Valdebebas después de que los jugadores de la primera plantilla hayan pasado reconocimiento médico en la mañana de este lunes en el Hospital Universitario Sanitas La Moraleja. Tanto los seis fichajes como los que ya estaban en el equipo blanco han superado las pertinentes pruebas médicas y próximamente empezarán a entrenar a las órdenes de su nuevo entrenador.

La pretemporada está marcada en parte por la ventana FIBA de finales de agosto, que dejará al técnico catalán con muy pocos jugadores del primer equipo. Aun así, se espera que la mayoría puedan llegar al primer partido amistoso contra el Baskonia el próximo 5 de septiembre en León. El Real Madrid disputará sus otros dos tests el 11 y 12 frente a La Laguna Tenerife y Unicaja en Málaga.