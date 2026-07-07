El Real Madrid ‘jugará’ la final del Mundial

El Real Madrid ya está en la final del Mundial. Y no es porque el conjunto blanco se vaya a presentar en Nueva York ni mucho menos, sino porque el club ya tiene garantizado que, como mínimo, uno de sus futbolistas estará el próximo 19 de julio para pelear por levantar la Copa del Mundo. Una gesta que se ha convertido en una posibilidad muy real a raíz de la victoria de Bélgica ante Estados Unidos.

Y es que, a pesar de que aún no han arrancado los cuartos de final, en un lado del cuadro hay representación en todas las selecciones. Francia, Marruecos, España y Bélgica. Uno de esos cuatro países estará en la gran final y comparten un patrón: hay ADN Real Madrid. Donde se respira más madridismo es en la selección francesa, que cuenta con Ibrahima Konaté, Aurelién Tchouaméni y Kylian Mbappé, quienes se enfrentarán este jueves ante la Marruecos de Brahim Díaz.

Al otro lado hay un España-Bélgica con un futbolista madridista en cada equipo. Un enfrentamiento entre Marc Cucurella y Thibaut Courtois que se batirán en duelo para lograr un billete a semifinales. De forma inequívoca, el Real Madrid tiene garantizado que uno de sus jugadores esté para la gran cita. Al otro tiene también posibilidades con Jude Bellingham como el único que podría llegar a la final en el otro lado del cuadro.

Varane, el último campeón madridista de un Mundial

Hay que retroceder 8 años para recordar cuál fue el último jugador del Real Madrid que fue campeón del mundo. Fue Raphael Varane con Francia en Rusia 2018 y, desde entonces, el club blanco no lo ha conseguido. En 2022 no había ningún madridista en la Argentina que levantó el trofeo en Qatar, pero cuatro años más tarde hay más ilusión que nunca para que vuelva a suceder.

También el Real Madrid podría batir un récord en este Mundial. Entre todos los jugadores blancos suman 16 goles, igualando el récord del Barcelona en 1994. Están a dos de igualar el récord con 18 del PSG, Bayern y el Honvéd de Budapest; y a tres de romper el registro. Un Mundial donde los de Chamartín están indirectamente en el foco.