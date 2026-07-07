Final Mundial 2026: las favoritas para levantar la Copa tras la fase de grupos

El Mundial 2026 entra en su tramo decisivo y el cuadro ya empieza a marcar el camino hacia la final. Francia, Argentina, Brasil, España, Inglaterra y Portugal aparecen entre las grandes favoritas tras una fase de grupos que ha dejado certezas, dudas y alguna sorpresa.

Ahora ya no hay margen de error. Una mala noche manda a cualquiera para casa.

El Mundial 2026 ya está en ese punto en el que el nombre pesa, pero no decide. La fase de grupos ha servido para medir rendimiento, solidez defensiva, pegada y estado competitivo. Pero a partir de ahora aparece otro factor igual de importante: el cuadro Mundial 2026. No es lo mismo llegar lanzado que hacerlo con una ruta cargada de gigantes. La final se jugará el 19 de julio de 2026 en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, y varias selecciones ya miran de reojo ese partido.

Cuándo y dónde se juega la final del Mundial 2026

La final del Mundial 2026 se disputará el domingo 19 de julio de 2026 en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, una de las grandes sedes de esta Copa del Mundo organizada por Estados Unidos, México y Canadá.

Será el partido que cierre el primer Mundial con 48 selecciones, un formato que ha ampliado la fase final y ha cambiado el camino hacia el título. Ya no basta con superar la fase de grupos y entrar en octavos. Ahora el recorrido empieza antes, con una ronda de dieciseisavos que añade un obstáculo más antes de soñar con levantar la Copa.

El Mundial de verdad empieza ahora: el cuadro cambia la carrera por la Copa

La fase de grupos ya ha quedado atrás y empieza el Mundial de verdad. Las selecciones que siguen vivas saben que ya no pueden fallar. Un despiste, una lesión, una expulsión o una tanda de penaltis pueden cambiarlo todo.

Por eso el camino a la final del Mundial 2026 no depende sólo del talento. También cuenta el rival inmediato, el lado del cuadro, los posibles cruces en cuartos y semifinales y el desgaste acumulado. Hay equipos que han dejado mejores sensaciones, pero tendrán una ruta más dura. Otros quizá no han brillado tanto, pero aparecen mejor colocados sobre el papel.

En estas eliminatorias, cada detalle pesa. Y por eso el ranking de favoritas no se puede leer como una sentencia, sino como una foto del momento.

Las favoritas para ganar el Mundial 2026 tras la fase de grupos

Las favoritas para ganar el Mundial 2026 no se ordenan sólo por historia o plantilla. A estas alturas también mandan la defensa, la pegada, la experiencia en eliminatorias y el cuadro. En operadores regulados como Bwin, este tipo de lectura también ayuda a seguir cómo evolucionan los mercados durante la fase final.

Este es el ranking de selecciones con más opciones de levantar la Copa tras la fase de grupos:

Puesto Selección Punto fuerte Mayor riesgo 1 Francia Pegada, físico y fondo de plantilla Cruces de máxima exigencia 2 Argentina Oficio competitivo y experiencia Depender demasiado de los momentos 3 Brasil Talento ofensivo y desequilibrio Falta de control en partidos cerrados 4 España Dominio, defensa y circulación Falta de margen si el partido se atasca 5 Inglaterra Plantilla potente y físico Presión en las rondas decisivas 6 Portugal Calidad individual y experiencia Camino exigente desde muy pronto 7 Marruecos Bloque competitivo y orden Menos pegada que las grandes favoritas 8 Colombia Intensidad y confianza Necesita que el cuadro se abra 9 Croacia Experiencia en eliminatorias Desgaste y menor frescura

Francia y Argentina, las dos que más miedo meten

Francia llega con pinta de selección grande. Tiene físico, gol, fondo de plantilla y experiencia reciente en finales. Con Kylian Mbappé como gran amenaza, el equipo francés reúne casi todo lo que se necesita para sobrevivir a un torneo así: velocidad, pegada y jugadores acostumbrados a escenarios de máxima presión.

Argentina, por su parte, sabe competir como pocas. La campeona del mundo tiene oficio, jerarquía y una relación especial con este tipo de partidos. Lionel Messi sigue siendo el gran nombre propio, pero el peligro argentino va más allá de una sola figura. Es un equipo que entiende los momentos, sabe sufrir y puede aprovechar un cuadro más favorable si confirma su superioridad en los cruces.

Brasil y España, talento contra control

Brasil siempre aparece cuando se habla de favoritas. No necesita jugar un partido perfecto para resolver una eliminatoria, porque tiene talento ofensivo suficiente para cambiarlo todo en una acción. Esa pegada es su gran argumento. Su reto será controlar mejor los partidos y no vivir demasiado cerca del intercambio de golpes.

España llega con otro perfil. La selección de Luis de la Fuente ha demostrado que puede competir desde el control, la circulación y la seguridad defensiva. No es sólo una cuestión de nombres, aunque Pedri, Lamine Yamal o Dani Olmo elevan mucho el techo del equipo. La Roja tiene argumentos para mirar a la final, pero no margen para despistes. En una fase final tan larga, dominar no siempre basta: también hay que rematar.

Inglaterra, Portugal y las tapadas que pueden romper el cuadro

Inglaterra tiene plantilla, físico y recursos para llegar lejos. Le sobra talento, pero necesita transformar esa sensación de equipo grande en partidos redondos cuando la presión aprieta. Si encuentra continuidad, puede meterse entre las grandes amenazas.

Portugal también tiene nombres de sobra. Cristiano Ronaldo sigue concentrando focos, pero el equipo portugués tiene mucho más alrededor. Su problema puede estar en el camino, porque el cuadro parece exigirle demasiado pronto.

Y luego aparecen las tapadas del Mundial 2026. Marruecos, Colombia y Croacia tienen perfiles distintos, pero un punto en común: son incómodas. Marruecos compite bien en partidos cerrados, Colombia puede crecer desde la intensidad y Croacia sabe sobrevivir cuando las eliminatorias se alargan.

España mira al cuadro con cautela

España tiene motivos para ilusionarse, pero también para mirar el cuadro con respeto. El próximo partido de España en el Mundial será el primer obstáculo real de la Roja en la fase eliminatoria, con Austria como rival y con una noche que puede complicarse si el equipo de Luis de la Fuente no golpea pronto.

El camino de España hasta la final parece atractivo en algunos tramos, pero no tiene nada de sencillo. Si avanza, puede encontrarse con rivales de mucho peso como Portugal o Croacia, y más adelante con una potencia del nivel de Francia. Ese es el gran peligro de este Mundial: el cuadro puede parecer amable hasta que deja de serlo.

La Roja mira de reojo a la final, pero antes tiene que sobrevivir a cada cruce.

Posibles finales del Mundial 2026

Las posibles finales del Mundial 2026 ya empiezan a dibujarse según el cuadro. Un Argentina-España tendría aroma histórico, con Messi frente a una generación española que mezcla juventud y control. Un Brasil-Francia sería un choque de pegada, talento y tradición mundialista.

También aparece un posible Francia-España, duelo de estilos entre potencia física y dominio de balón. Y un Argentina-Inglaterra tendría todos los ingredientes de una final con tensión, historia y máxima presión.

No son predicciones cerradas. Son escenarios que el cuadro permite imaginar si las favoritas cumplen.

Las lesiones, los penaltis y el cansancio también juegan

En la fase final del Mundial 2026, el favoritismo puede cambiar en cuestión de horas. Una lesión de un jugador clave, una sanción, una prórroga demasiado larga o una tanda de penaltis pueden modificar por completo el camino de una selección y también la lectura de las apuestas mundial 2026.

También pesa el calendario. Los viajes, el descanso y la gestión de esfuerzos serán decisivos en un torneo más largo que nunca. Por eso conviene hablar de candidatas con prudencia. Hay favoritas claras, sí, pero ninguna tiene el camino despejado.

La Copa se gana sobreviviendo al cuadro

La final Mundial 2026 empieza a tomar forma tras la fase de grupos. Francia y Argentina aparecen como las dos grandes amenazas. Brasil y España tienen argumentos de sobra para pelear por levantar la Copa. Inglaterra y Portugal siguen siendo aspirantes peligrosas, mientras Marruecos, Colombia o Croacia pueden romper cualquier previsión.

A partir de ahora, el talento ya no basta. El cuadro, el físico, los detalles y la gestión de los momentos grandes decidirán quién llega vivo al 19 de julio. En un Mundial así, no siempre gana quien mejor juega, sino quien mejor resiste.

**Prohibido el acceso a los juegos a menores de edad o personas que, bien por voluntad propia, bien por resolución judicial, lo tengan prohibido.