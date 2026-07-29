El Arsenal abandona el fichaje de Vinicius y da por hecho que renovará por el Real Madrid

El culebrón del futuro de Vinicius y el Real Madrid sigue en auge. En unos días muy intensos en los que se cerrará el fichaje de Yan Diomande, la continuidad del brasileño se puso más en duda que nunca después de las idas y venidas en cerrar su renovación. Una tensión que ha ido creciendo hasta tal punto que surgiera la posibilidad de que pudiera salir este verano. Todo un bombazo que explotó el Arsenal que cuando estaba cerca de hacer una megaoferta por el delantero, se ha topado con un muro que les ha hecho abandonar la operación.

Desde hace ya unos meses, Vinicius ha estado forzando las conversaciones y abriendo todos los escenarios posibles, tanto la de quedarse como la de irse. Como ya contamos en OKDIARIO, lo que pedía el astro brasileño era una prima de fidelidad que el club negó a dársela por el peligroso precedente que sentaría en el Real Madrid. Ya que, si se la concediesen, otras estrellas del equipo llamarían a la puerta para tener el mismo premio.

Con ese obstáculo, el Arsenal decidió dar el salto para aprovechar la situación y tentar a Vinicius para llevarlo a la Premier League. Las prisas por tomar una decisión, ya que su contrato expira en 2027, obligaban a que todo camino se tomase con la máxima celeridad posible. Pero, cuando la puerta se empezaba a abrir, el portazo ha sido contundente, según explican en Inglaterra.

En Inglaterra enfrían que el Arsenal pueda fichar a Vinicius

La prensa británica dicta un guion: el Arsenal no pujará por Vinicius y aceptará la oferta de renovación del Real Madrid. Según informa Sky Sports, esta semana es clave para nuevas conversaciones entre el delantero y el club blanco para así avanzar en negociar el contrato a largo plazo. Aunque tiene en su mano ser agente libre en unos meses y llegar gratis a otro equipo, la opción de los gunners se evapora: «La valoración de Vinicius podría ser de 160 millones de euros. Pero en el Arsenal confían en que firmará el nuevo contrato», asegura un periodista del medio citado anteriormente.

Aunque la llegada de Diomande supondría una competencia que afectaría, indican que el Arsenal seguirá de cerca la situación de Vinicius hasta que no estampe su firma y tendrán preparada su oferta. Pero aseguran que José Mourinho quiere que se quede a toda costa y que llegue a un acuerdo lo antes posible para contar con él para su nuevo proyecto.

«Andrea Berta intenta tener todo bajo control y luego avanzan lo máximo posible con todos los objetivos como puedan. Luego ya decide a por qué jugador van», señalan. En la recámara tienen a Bradley Barcola después de que el PSG le comunicase que no renovarían su contrato, aunque el Liverpool lo tiene muy encarrilado. Con Mikel Arteta al frente, los mercados del Arsenal no han ido en la dirección de fichar estrellas de ese calibre. De esta forma, la opción de que Vinicius se marche a Londres se enfría, pero estarán pendientes de todo lo que ocurra en el Real Madrid y se aferrarán a si existe alguna posibilidad de que rompan vínculos.