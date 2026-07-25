El mercado de fichajes en torno al Real Madrid sigue moviéndose a una velocidad de vértigo y el nombre de Vinicius es una de las piezas del verano. La estrella brasileña todavía no ha renovado y en cinco meses podría negociar con cualquier club para salir gratis del Santiago Bernabéu. Con este escenario abierto, el Arsenal ha mostrado todo su interés por fichar a Vinicius.

«Arsenal explora movimiento para fichar a Vinicius del Real Madrid. El club londinense ha mostrado interés en etapa temprana y, aunque los clubes aún no están en conversaciones, la idea está aprobada en todos los niveles», apuntan desde Inglaterra en una operación que podría ser la gran bomba del verano.

«Todo depende del proceso contractual, ya que no hay avances aún y el Real Madrid no quiere una salida gratuita», ha publicado The Athletic en la mañana de este sábado.

El Arsenal se lanza a por Vinicius

Desde Inglaterra apuntan a que el Arsenal está dispuesto a ir con todo a por Vinicius y coronar el proyecto de Arteta. Ese que la temporada pasada logró levantar la Premier League después de más de 20 años sin hacerlo y varias temporadas rozándolo. El mismo que se quedó a las puertas de ganar su primera Copa de Europa, perdiendo la final ante el PSG.

Un Arsenal del que también se habla que estaría interesado en Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid. El poderío económico de la entidad gunner es muy grande y están decididos a hacer un proyecto bestial para poder levantar la Copa de Europa y poder dominar la Premier como en años anteriores hizo el City de Guardiola. Vinicius sería la pieza perfecta para el proyecto faraónico del equipo inglés.

La renovación de Vinicius sigue encallada

Una posible operación del Arsenal que estaría directamente ligada a la renovación de Vinicius con el Real Madrid. Hay que recordar que en este periódico ya se publicó hace unos días que las posturas entre el jugador y el club blanco siguen estando muy alejadas.

En Valdebebas tienen muy clara la hoja de ruta. El Real Madrid quiere renovar a Vinicius, pero no está dispuesto a romper su escala salarial por ningún jugador. Esa línea roja sigue siendo inamovible y el club no contempla ofrecerle un salario superior a los 20 millones de euros netos por temporada. Es una cuestión de política interna que Florentino Pérez considera irrenunciable para proteger el equilibrio del vestuario.

Al otro lado de la mesa, el entorno del internacional brasileño mantiene unas exigencias que el Madrid considera inasumibles. Vinicius reclama una prima cercana a los 125 millones de euros para ampliar su contrato, una cifra que en el Santiago Bernabéu entienden que no tiene cabida teniendo en cuenta que el futbolista todavía tiene un año de contrato por delante. Esa enorme diferencia mantiene la negociación completamente bloqueada.