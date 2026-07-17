Vinicius – Real Madrid, posturas alejadas

La renovación de Vinicius por el Real Madrid está cada vez más enquistada. Las posturas entre el futbolista brasileño y el club blanco continúan alejadas y, a día de hoy, no existe un escenario cercano para alcanzar un acuerdo. El delantero tendrá que sentarse con la entidad después de sus vacaciones, pero las diferencias económicas son importantes y en Valdebebas no están dispuestos a modificar los límites que se han marcado desde el inicio de las conversaciones.

Vinicius percibe actualmente alrededor de 15 millones de euros netos por temporada y quiere mejorar de manera considerable esas condiciones. El Real Madrid estaría dispuesto a elevar su salario hasta los 20 millones netos, una cifra que el club considera suficiente para reconocer su importancia dentro de la plantilla sin romper su escala salarial. El brasileño, sin embargo, no sólo quiere un aumento de sueldo, sino que también pretende recibir una prima de renovación similar a la prima de fichaje que recibió Kylian Mbappé cuando llegó libre al conjunto blanco.

Vinicius pide una prima como la de Mbappé

La petición del entorno de Vinicius pasa por incorporar al nuevo contrato una prima cercana a los 125 millones de euros, tomando como referencia la operación de Mbappé. El Real Madrid no contempla aceptar esa condición. En el club entienden que ambas situaciones no son comparables, ya que el francés llegó al Santiago Bernabéu sin coste de traspaso después de finalizar su contrato con el París Saint-Germain, mientras que Vinicius ya pertenece a la entidad y todavía tiene contrato en vigor.

La postura del Real Madrid es firme: no pagará esa prima ni superará los 20 millones netos por temporada. Florentino Pérez no quiere convertir la renovación en un culebrón ni hacer excepciones que puedan alterar la estabilidad económica y salarial del vestuario. El club considera a Vinicius un futbolista importante, pero tampoco está dispuesto a aceptar cualquier condición para garantizar su continuidad. El mensaje interno es claro: renovarle por encima de esas cantidades no entra en los planes de la entidad.

El Mundial no cambió el escenario

Vinicius confiaba en que el Mundial pudiera servirle para reforzar su posición negociadora y demostrar que sigue siendo una de las grandes estrellas del fútbol mundial. Sus números con Brasil fueron buenos, con cuatro goles y una asistencia en cinco partidos, pero la eliminación en los octavos de final impidió que el delantero pudiera dar un verdadero golpe encima de la mesa. El brasileño no terminó siendo una de las grandes figuras del torneo y su actuación no ha cambiado la valoración que hace el Real Madrid de la operación.

El futbolista tampoco ha conseguido consolidarse como la principal estrella del conjunto blanco desde la llegada de Mbappé. Su peso deportivo sigue siendo importante, pero ya no disfruta del estatus incuestionable que tuvo en temporadas anteriores. El Real Madrid considera que la competencia dentro de la plantilla ha aumentado y que ningún jugador debe situarse por encima del proyecto deportivo o de la política económica del club.

A todo esto se une que actualmente no existen ofertas por Vinicius. Ningún club ha trasladado al Real Madrid una propuesta formal por el brasileño y tampoco hay movimientos que inviten a pensar en una salida inmediata. El delantero se encuentra de vacaciones después del Mundial y tendrá que tomar una decisión cuando regrese, aunque el escenario es complicado. Vinicius quiere cobrar como una gran estrella y recibir una prima similar a la de Mbappé; el Real Madrid no piensa pagar más de 20 millones ni concederle los 125 millones que reclama. Las posturas están alejadas y la reunión pendiente será decisiva para conocer si todavía existe margen para el acuerdo.