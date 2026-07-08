Vinicius, momento de decisión

El Mundial ya es historia para Vinicius. Brasil cayó eliminada antes de lo esperado y el delantero del Real Madrid afronta ahora unas semanas de vacaciones que serán decisivas para su futuro. El brasileño deberá tomar una decisión sobre su renovación, mientras en el Santiago Bernabéu no ha cambiado absolutamente nada. La postura del club sigue siendo exactamente la misma que antes del torneo: quieren que continúe, pero únicamente bajo las condiciones económicas marcadas por la entidad. Si no las acepta, el Real Madrid está dispuesto a abrir una nueva etapa sin una de sus grandes estrellas.

En Valdebebas entienden que ha llegado el momento de resolver una situación que lleva meses enquistada. La renovación permanece completamente frenada después de que el entorno del futbolista rechazara las últimas propuestas del club al considerar insuficientes las condiciones económicas. El Real Madrid no piensa entrar en una subasta ni romper la escala salarial de la plantilla. Florentino Pérez considera innegociable mantener el equilibrio económico del vestuario. La oferta convertiría a Vinicius en el jugador mejor pagado del equipo, aunque sin la ansiada prima de renovación. El mensaje es claro: la oferta sigue encima de la mesa, pero no habrá una nueva mejora.

El Real Madrid, abierto a todo

Mientras tanto, el club ya trabaja con todos los escenarios posibles. En las oficinas del Bernabéu entienden que el brasileño debe regresar de sus vacaciones con una respuesta definitiva. Si apuesta por renovar, seguirá siendo uno de los referentes del nuevo proyecto. Si mantiene sus exigencias económicas, el Real Madrid estudiará seriamente una venta antes de que su contrato entre en una situación más comprometida. En el club no quieren que el caso se prolongue durante toda la temporada y ya preparan alternativas por si finalmente el extremo decide no aceptar las condiciones propuestas.

Lo cierto es que Vinicius sí ha respondido sobre el terreno de juego durante el Mundial. El atacante fue el gran líder ofensivo de la Brasil de Carlo Ancelotti y cerró el torneo con cuatro goles y una asistencia en cinco partidos. Arrancó la competición marcando frente a Marruecos en el estreno, volvió a ser decisivo ante Haití con un gol y una asistencia y firmó un brillante doblete contra Escocia que le permitió terminar la fase de grupos como uno de los futbolistas más determinantes del campeonato. También fue titular en la victoria ante Japón en dieciseisavos, aunque no pudo evitar la eliminación de la Canarinha frente a Noruega en octavos de final pese a generar las mejores ocasiones de su selección.

Ahora comienza otro partido, probablemente el más importante de su verano. Después de unas vacaciones para desconectar, Vinicius deberá comunicar cuál será su decisión. En el Real Madrid no hay nervios, pero tampoco intención de modificar su hoja de ruta. La pelota está en el tejado del brasileño. El club ya ha dejado claro cuál es su postura y espera una respuesta definitiva para cerrar uno de los grandes asuntos pendientes de la planificación de la próxima temporada.