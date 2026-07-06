Brasil ya es de Vinicius

Brasil comenzará una nueva era. Ese es el mensaje que lanzó Carlo Ancelotti pocos minutos después de que la canarinha quedase eliminada de forma repentina del Mundial ante Noruega. Uno de los jugadores más visiblemente afectados fue Vinicius, el líder que llevó a su selección hasta las capacidades que tenía a su disposición. Sin embargo, la retirada de Neymar le abre una puerta, no solo para heredar el ’10’, sino todo el paso y liderazgo que conlleva llevar ese número a la espalda.

Antes de empezar la Copa del Mundo se le pidió que diera un paso adelante… y vaya si lo dio. Cuatro goles y una asistencia en cinco partidos. Se marchó siendo el máximo goleador de Brasil y tan solo perdiéndose los últimos 10 minutos contra Haití. Ancelotti le dio el papel de líder y devolvió la confianza a base de fútbol. Y por centímetros no metió un gol a Japón que muy probablemente sería candidata a ser el gol del Mundial. Números no antes vistos con Brasil para confirmar lo que pedía su país: Quieren al Vinicius del Real Madrid.

Su genialidad traspasó muchos muros y mandó muchos mensajes a sus críticos. Está listo para ser el líder y el espaciotiempo ha sido el idóneo. Hasta ahora, el ídolo era Neymar. Con ello tenía el rol de estar en la cima de la pentacampeona del mundo, pero su nivel ya no es el que era y ya ha decidido a sus 34 años echarse a un lado. Con ello no habrá un debate nacional sobre quién debería coger el testigo porque el nombre de Vinicius es el elegido.

Vinicius acepta ser el líder de Brasil

No le respalda únicamente lo que ha logrado con el Real Madrid, sino lo que ha transmitido en la Copa del Mundo. Hizo mejor a sus compañeros y fue insaciable hasta el final, asumiendo galones y cargando el peso del país. Y sobre las críticas que insinuaban que no tiró el penalti ante Noruega por miedo, Vinicius lanzó la reafirmación de que con Brasil está dispuesto a asumir toda la presión que sea necesaria: «Nunca he sido un jugador vanidoso ni he buscado ser el máximo goleador. Nunca he huido de la responsabilidad», dijo en zona mixta.

Aún se desconocen las consecuencias que habrá en Brasil tras quedarse de nuevo lejos del Mundial; en el país hay confianza en la camada de jugadores con Vinicius a la cabeza. La reconstrucción pasa porque el futbolista del Real Madrid ponga la primera piedra del nuevo proyecto de Brasil como el nuevo ‘O Rei’.