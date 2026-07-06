La prensa brasileña no tiene piedad tras caer eliminado del Mundial: “¿Por qué Vinicius no lanzó el penalti?”
En Brasil criticaron con dureza las decisiones de Ancelotti
Los nombres de Neymar y Vinicius fueron los más repetidos tras caer en octavos contra Noruega
Neymar anuncia su retirada de la selección de Brasil: «Se acabó, termino aquí»
Brasil ha sido una de las grandes decepciones de este Mundial. La pentacampeona cayó en octavos ante Noruega y dejó muy tocada a la selección de Carlo Ancelotti. Un partido en el que la canarinha cometió varios errores que pagó muy caro, despidiéndose de la competición antes de lo esperado y provocando una ola de críticas de la prensa brasileña, con el entrenador italiano siendo el gran verdugo.
Y no es porque Haaland les metió un doblete, siendo el gran héroe de todo su país, sino por la toma de decisiones que costó entender para los analistas brasileños. En la búsqueda de responsables, los medios más importantes de Brasil mostraron su tremenda decepción por caer con un proyecto que transmitía ilusión para volver a la cima 24 años después: «El sueño de un sexto Mundial se desvanece». Así de contundente fue La Folha de S.Paulo, que destacó que desde Italia 1990 no había tenido peor resultado en la competición.
En lo táctico, Estadao analizó que mucha parte de la culpa se debió a «dar espacio a la estrella noruega», lo que provocó «la peor actuación en un Mundial en 36 años» y con un titular demoledor: «Brasil es castigado por Haaland». Insistió también sobre el hecho de no cubrir bien a Haaland la revista Veja, que, más allá de «despedirse con melancolía», destacó que el gigante noruego «siempre es alguien peligroso». Otro de los más críticos fue Lance! para atizar con crueldad, calificando a Brasil como «una selección pasiva que observó al cometa Haaland»
Brasil acaba desquiciada
Uno de los puntos más repetidos fue la sequía que alarga Brasil, según recalcó UOL Esporte, además de culpar al Ancelotti por el esquema que sacó al partido por «sustituciones populares» en referencia a la entrada de Neymar al partido. «La peor actuación en un Mundial», subrayó. El Jornal de Brasília va más allá y apunta a los fallos que cometió el equipo: «Desperdicia sus oportunidades, pierde y se despide», en referencia al penalti que falló Bruno Guimaraes. «No resultó de nuevo», decía la Gazeta Esportiva.
Recalacando el error desde los once metros, el diario Extra explicó a su juicio los factores de la eliminación: «Penalti fallado, malas decisiones de Ancelotti y dos goles de Haaland» y «Haaland convierte a Brasil en el meme del Mundial». Además, muchos se preguntan por qué Vinicius no asumió esa responsabilidad: «¿Por qué Vinicius no lanzó el penalti?». El medio más popular O Globo también siguió la línea de «El peor Mundial en 36 años». Otros como Ge, miran más al futuro con un «Ahora hay que remar». Una referencia al trabajo que tendrá que hacer Brasil para sanar una herida que costará cicatrizar.