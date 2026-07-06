Brasil ha sido una de las grandes decepciones de este Mundial. La pentacampeona cayó en octavos ante Noruega y dejó muy tocada a la selección de Carlo Ancelotti. Un partido en el que la canarinha cometió varios errores que pagó muy caro, despidiéndose de la competición antes de lo esperado y provocando una ola de críticas de la prensa brasileña, con el entrenador italiano siendo el gran verdugo.

Y no es porque Haaland les metió un doblete, siendo el gran héroe de todo su país, sino por la toma de decisiones que costó entender para los analistas brasileños. En la búsqueda de responsables, los medios más importantes de Brasil mostraron su tremenda decepción por caer con un proyecto que transmitía ilusión para volver a la cima 24 años después: «El sueño de un sexto Mundial se desvanece». Así de contundente fue La Folha de S.Paulo, que destacó que desde Italia 1990 no había tenido peor resultado en la competición.