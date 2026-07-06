Neymar anuncia su retirada de la selección de Brasil: «Se acabó, termino aquí»

Abatido ha terminado Neymar Junior tras la eliminación de Brasil del Mundial 2026, en un partido ante Noruega que ha sido el último del mayor icono brasileño en las últimas dos décadas. Al menos, así lo ha dejado caer tras perder en octavos de final. «Lo intenté, lo intenté. Ahora se ha acabado. Empecé aquí, termino aquí», ha señalado después del duelo ante los nórdicos en el Metlife Stadium, estadio en el que debutó con la pentacampeona en 2010.

16 años después de aquello, Neymar ha regresado con Brasil para intentar ser uno de los líderes de la selección entrenada ahora por Ancelotti y guiarla hacia el sexto título, pero no ha sido posible. Su participación ha sido testimonial y muy cuestionable y, tras perder contra Noruega, parece haber supuesto el punto y final a su carrera con la verdeamarela.

Lo cierto es que la imagen del 10 de Brasil en el que ha sido su último partido no ha podido ser peor. Frustrado por el resultado acabó encarándose con varios rivales, hasta con Nyland a la hora de lanzar un penalti en el descuento. De hecho, marcó la pena máxima y, en lugar de recoger el balón y salir corriendo hacia el centro del campo, se quedó enfrentándose con el portero noruego.

El rendimiento de Neymar era una incógnita, sobre todo tras lesionarse antes del comienzo del Mundial. De hecho, se llegó a especular con que hubiera ocultado los problemas físicos para ser convocado a la que se suponía como su última Copa del Mundo. No estaba en forma y, aun así, Ancelotti apostó por él. Sabía de la importancia de contar con una figura como él en su convocatoria.

Sin embargo, lo que ha demostrado sobre el césped ha dejado mucho que desear. El Neymar de antaño, el del Barcelona y el de los primeros años en el PSG, hace mucho que se fue. Este no estaba para competir en este Mundial y, tras la derrota ante la Noruega de Haaland, parece que no volverá a vestirse la camiseta de su equipo nacional.

Intentó llegar, como ha dicho tras ser eliminado, pero ya se ha acabado. Neymar debutó un 10 de agosto de 2010 en el Metlife Stadium contra Estados Unidos, en la primera fecha FIFA tras el Mundial de Sudáfrica. «Empecé aquí, termino aquí», ha dicho cuando abandonaba el césped de ese mismo escenario, al caer por 2-1 contra Noruega en octavos de final.