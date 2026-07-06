Vinicius desmiente que esquivó tirar el penalti a Noruega: «Nunca he huido de la responsabilidad»

Vinicius fue uno de los jugadores que más ojo acaparó, no por ser culpable de que Brasil cayera de mala manera del Mundial, sino por no tirar el penalti que Bruno Guimarães falló. La decisión de que el delantero del Real Madrid no tirase desde los once metros fue algo que dio la vuelta al mundo. Siendo uno de los líderes de su selección y siendo el segundo lanzador de penaltis de su club, hizo que muchos se preguntasen por qué no lo tiró él ante Noruega. Para silenciar toda insinuación de que no se atrevió a hacerlo, el futbolista fue contundente poco después del partido.

Previamente, lo había explicado el staff técnico. Primero Davide señalando que el orden de los lanzadores ya estaba fijado antes del partido y luego Carlo Ancelotti justificando que se basó en una estadística de un año de sus jugadores y seguía el orden de Raphinha, Neymar, Igor Thiago y después Bruno Guimaraes. No nombró a Vinicius y el delantero compartió la versión de su entrenador a pesar de que algunos dijesen que tenía miedo a asumir ser el lanzador.

«El míster elige antes quién va a tirar. Eligió a Bruno. Nunca he sido un jugador vanidoso ni he buscado ser el máximo goleador. Él pensó que Bruno tiraba mejor que yo y por eso lo eligió. Nunca he huido de la responsabilidad», explicó Vinicius en zona mixta con un rostro cabizbajo. Recalcó especialmente que nunca da un paso atrás en momentos de máxima tensión.

«Muchos han dicho que no quise tirarlo, pero nunca me escapé de esa responsabilidad. Tiro los penaltis en el Real Madrid cuando el entrenador me elige. Lo que tenemos que hacer ahora es prepararnos mejor para el próximo Mundial y los próximos partidos», añadió, aparte de desmentir que tuvo una discusión con Ancelotti por no elegirlo a él: «Nunca hubo ningún debate. Eligió a Bruno y entrenamos todos los días para esta clase de situaciones. Desgraciadamente, falló, pero el fútbol es así. Hay que tener la cabeza alta porque Bruno ha hecho un gran Mundial. Es una pena que le recuerden por ese penalti», concluyó Vinicius.