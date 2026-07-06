Ancelotti empeora a Brasil: el peor Mundial ¡en 36 años!

Brasil va de mal en peor. Tras caer en los últimos dos Mundiales (2018 y 2022) en cuartos de final, ahora en 2026 se la pegan en octavos. Ya no es que no ganen el torneo desde 2002, sino que ya se quedan muy lejos de llegar a la final. La revolución Ancelotti ha sido, por ahora, un desastre. El ex entrenador del Real Madrid ha empeorado a Brasil: de caer en cuartos… a perder en octavos.

Si bien la plantilla de la selección de Brasil da para lo que da y está muy lejos de lo que siempre fue Brasil, Ancelotti no ha conseguido mejorar a nadie y ha tenido errores en el partido clave ante Noruega. Con un sólo plan, el italiano no ha sido capaz de darle la vuelta a la crisis del fútbol brasileño. Ya hizo una discutida convocatoria, pero una vez en Estados Unidos, todo ha sido esperar individualidades. Y Brasil ya tiene muy pocas.

Para ganar a Noruega, una selección que nunca había llegado a cuartos del Mundial (y que esta era la cuarta vez que participaba en este torneo en toda su historia), sacó a Endrick, jugador que todavía está lejos de la élite, y a ¡Neymar!, un jugador ya prácticamente jubilado que llegó a ver los partidos en el banquillo con joyas en el cuerpo, dejando una imagen de pésima profesionalidad.

Que Neymar no se vaya de nadie y sea casi un ex futbolista (o al menos un jugador no apto ya para un Mundial) no es culpa de Ancelotti, pero sí lo es que juegue minutos y más cuando son determinantes. Carlo no sacó a Neymar en ningún partido salvo el último de la fase de grupos (14 minutos), pero no pudo ante la presión mediática en Brasil. Ancelotti minimizó su propio trabajo al acceder a esa presión y sacar durante 25 decisivos minutos a un jugador que ya no está para estos trotes.

Además, este Brasil – Noruega lo marcó también el fallo de penalti de Bruno Guimaraes en la primera parte. Ese fue otro fallo de Ancelotti y su equipo técnico: su hijo Davide reconoció que fueron ellos quienes decidieron que fuera él quien tirara la pena máxima. Y peor no lo pudo hacer.

El peor Mundial de Brasil desde 1990

Además, Ancelotti, como gran entrenador que es, debía sacar jugo a la mayoría de futbolistas que no son de un nivel principal, pero no lo consiguió con ninguno. Vinicius jugó algún partido bueno, con acciones individuales, aunque también se apagó en el momento de las eliminatorias.

Brasil no hacía un Mundial tan malo desde 1990. En aquella ocasión cayeron en octavos ante una Argentina que después fue subcampeona. 36 años después, con Ancelotti en el banquillo, vuelve a caer en octavos, pero en esta ocasión ante una selección como Noruega, inexperta en Mundiales.

Ancelotti, renovado hasta 2030, tendrá en la Copa América 2028 -que todavía no se sabe ni en qué país se juega- una oportunidad para recuperar la grandeza de Brasil. Tiene dos años para reordenar a una selección de capa caída que ha empeorado -ahí están los datos- con él.