El Real Madrid no quiere un culebrón con Vinicius

El futuro de Vinicius sigue siendo uno de los grandes asuntos pendientes en las oficinas de Valdebebas. Tras finalizar su participación en el Mundial con Brasil, el delantero ya disfruta de sus vacaciones mientras el Real Madrid espera que, a su regreso, se desencalle de una vez por todas una renovación que lleva meses estancada. En el club blanco no quieren que el caso se convierta en un nuevo culebrón durante el verano y la intención pasa por resolverlo cuanto antes, aunque las diferencias económicas siguen siendo muy importantes, tal y como ha podido saber OKDIARIO.

La posición del club no ha variado en las últimas semanas. El Real Madrid considera imprescindible aclarar el futuro del brasileño antes de que la situación siga alargándose, pero mantiene intacta su postura en las negociaciones. En Valdebebas recuerdan que, a día de hoy, no existe ninguna oferta sobre la mesa por Vinicius, un escenario que condiciona cualquier decisión. Dejar marchar a uno de los grandes activos de la plantilla sin un comprador no es una opción realista, mientras que afrontar la temporada con un futbolista entrando en su último año de contrato tampoco convence a la entidad. La consecuencia es evidente: ambas partes están condenadas a entenderse.

El principal punto de fricción sigue siendo el económico. Según las fuentes consultadas por OKDIARIO, las cantidades que reclama el entorno del futbolista están muy lejos de lo que el Real Madrid considera asumible. Vinicius aspira a un salario cercano a los 20 millones de euros netos por temporada, una cifra que el club no contempla aceptar porque rompería la escala salarial diseñada por Florentino Pérez y José Ángel Sánchez. En la entidad insisten en que nadie está por encima del proyecto y que no se repetirá una situación que pueda comprometer el equilibrio económico del vestuario.

Un paso al frente en el campo

En el club también existe la sensación de que el debate no debe limitarse únicamente al dinero. Dentro del Real Madrid creen que Vinicius necesita volver a poner el foco exclusivamente en el fútbol. Su rendimiento durante la última temporada y en el Mundial ha dejado destellos de su enorme talento, pero también la sensación de que todavía puede ofrecer mucho más si logra centrarse únicamente en lo deportivo. En Valdebebas consideran que debe recuperar la regularidad, ser más decisivo en los grandes partidos y ejercer un liderazgo más positivo sobre el terreno de juego.

El mensaje interno es claro. El Real Madrid quiere cerrar la renovación, pero no a cualquier precio ni bajo cualquier condición. La entidad pretende evitar un verano marcado por filtraciones, tensiones y negociaciones interminables. Después llegará el momento de Mourinho, que espera contar con un Vinicius plenamente comprometido con el proyecto y centrado únicamente en volver a ser uno de los mejores futbolistas del mundo. El deseo de todas las partes es el mismo: resolver el asunto cuanto antes. El problema es que, por ahora, las posiciones siguen estando muy alejadas.