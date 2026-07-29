Luto por el gaditano

Muere a los 44 años Borja Ferrer, ex jugador del Real Madrid y otros equipos españoles

El mundo del fútbol está de luto, especialmente en la provincia de Cádiz

Tras conocerse la muerte de Borja Ferrer, ex jugador del Castilla y otros equipos

Murió este lunes en Jerez de la Frontera después de varios años enfrentándose a una enfermedad

Borja Ferrer en una foto antigua.
Borja Ferrer en una foto antigua.

El mundo del fútbol está de luto, especialmente en la provincia de Cádiz, tras conocerse la muerte de Borja Ferrer a los 44 años. El ex futbolista murió este lunes en Jerez de la Frontera después de varios años enfrentándose a una enfermedad que finalmente no ha podido superar. El ex jugador fue operado de la cabeza en el verano de 2024 y desde entonces continuó con su recuperación manteniendo siempre una actitud positiva.

El que fuera futbolista del Xerez CD, Real Madrid Castilla, Rayo Vallecano y Ponferradina ha perdido la vida y la noticia ha provocado una profunda conmoción entre los clubes por los que pasó durante su carrera, que le han querido rendir homenaje.  Fue el Xerez CD el encargado de comunicar públicamente su fallecimiento con un emotivo mensaje en el que recordó al excentrocampista como «un ejemplo de fortaleza y superación» durante la dura enfermedad contra la que llevaba luchando desde hacía años.

El club andaluz trasladó sus condolencias a familiares, amigos y allegados, subrayando el cariño que siempre despertó entre los que compartieron vestuario con él y entre la afición azulina. A ese mensaje se sumaron rápidamente otras entidades, entre ellas el Real Madrid, que también expresó públicamente su pesar por la pérdida de quien defendió la camiseta del Castilla durante la temporada 2002-2003.

La trayectoria de Borja Ferrer

Borja Ferrer desarrolló buena parte de su carrera deportiva en el Xerez CD, donde llegó al primer equipo en la temporada 2000-01 tras formarse en las categorías inferiores del club. Debutó oficialmente con apenas 18 años y permaneció vinculado a la entidad durante cuatro campañas. Aunque no fue un futbolista de estadísticas espectaculares, sí formó parte del grupo que logró devolver al conjunto jerezano al fútbol profesional, un éxito que quedó grabado en la historia reciente de la entidad.

Su progresión llamó la atención de otros equipos y en la campaña 2002-03 vistió la camiseta del Real Madrid Castilla, una experiencia que le permitió seguir creciendo antes de continuar su trayectoria en diferentes clubes del fútbol español. Posteriormente militó en la Ponferradina, el Rayo Vallecano, el Castelldefels y el CD Alcalá, donde finalizaría su carrera profesional en 2011. En los últimos años, Borja Ferrer libró una complicada batalla contra una enfermedad que marcó profundamente su vida.

En el verano de 2024 tuvo que someterse a una delicada intervención quirúrgica en la cabeza, iniciando un largo proceso de recuperación que afrontó con optimismo y una actitud siempre positiva. Su lucha se convirtió en un ejemplo de superación para muchas personas del mundo del fútbol, que siguieron de cerca su evolución y mostraron constantemente su apoyo. Finalmente, la enfermedad terminó imponiéndose, dejando un enorme vacío entre quienes compartieron con él vestuario, amistad o simplemente admiraban su carácter.

Lo último en Real Madrid

Últimas noticias