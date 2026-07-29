Muere a los 44 años Borja Ferrer, ex jugador del Real Madrid y otros equipos españoles

El mundo del fútbol está de luto, especialmente en la provincia de Cádiz, tras conocerse la muerte de Borja Ferrer a los 44 años. El ex futbolista murió este lunes en Jerez de la Frontera después de varios años enfrentándose a una enfermedad que finalmente no ha podido superar. El ex jugador fue operado de la cabeza en el verano de 2024 y desde entonces continuó con su recuperación manteniendo siempre una actitud positiva.

El que fuera futbolista del Xerez CD, Real Madrid Castilla, Rayo Vallecano y Ponferradina ha perdido la vida y la noticia ha provocado una profunda conmoción entre los clubes por los que pasó durante su carrera, que le han querido rendir homenaje. Fue el Xerez CD el encargado de comunicar públicamente su fallecimiento con un emotivo mensaje en el que recordó al excentrocampista como «un ejemplo de fortaleza y superación» durante la dura enfermedad contra la que llevaba luchando desde hacía años.

El club andaluz trasladó sus condolencias a familiares, amigos y allegados, subrayando el cariño que siempre despertó entre los que compartieron vestuario con él y entre la afición azulina. A ese mensaje se sumaron rápidamente otras entidades, entre ellas el Real Madrid, que también expresó públicamente su pesar por la pérdida de quien defendió la camiseta del Castilla durante la temporada 2002-2003.

La trayectoria de Borja Ferrer